Tra cashback e lotteria degli scontrini i pagamenti diventano sempre più digitali. Se a questo bisogna aggiungere anche le fidelity card per la raccolta punti dei supermercati, il discorso diventa sempre più complicato.

Al momento del pagamento in cassa al supermercato bisogna cercare il codice per la lotteria e poi la carta punti, fra le tante presenti nel portafogli. La Redazione mostra che, scaricando una delle tante applicazioni che raccolgono carte e codici, tutto diventa più facile.

Per comodità, in questo articolo, la Redazione spiegherà il funzionamento di una delle tante app gratuite pensate per questo. Ecco come avere la lotteria degli scontrini e le carte dei supermercati a portata di mano.

Applicazione Stocard per smartphone

L’applicazione Stocard esiste sia per smartphone Android che per iOS ed è totalmente gratuita. Quest’app ha un altro importante vantaggio: consente d’inserire il codice della lotteria degli scontrini.

Molti consumatori hanno uno screenshot del codice e qualcuno lo annota su un foglietto di carta da conservare nel portafogli. In entrambi i casi, bisognerà cercare un po’ e tutto questo davanti al cassiere del supermercato che attende impaziente.

Scaricare un’applicazione per la raccolta delle carte consentirà di aggiungere anche la carta con il codice della lotteria degli scontrini. Così facendo, è possibile averla sempre a portata di mano.

Aggiungere una carta o la lotteria

Come avere la lotteria degli scontrini e le carte dei supermercati a portata di mano? Per aggiungere una carta o il codice della lotteria su questa applicazione, basterà cliccare sul simbolo “+” presente in alto a destra.

Nella barra di ricerca del format delle carte, basterà cercare la lotteria degli scontrini. A questo punto è possibile aggiungere la carta manualmente, con l’inserimento del proprio codice personale, aggiungerlo dalle foto o scansionare una stampa.

Dopodiché, aprendo l’app il codice personale della lotteria apparirà come una comune carta fedeltà. Basterà scansionarlo in cassa per poterlo utilizzare.

Questa procedura vale per l’inserimento di qualunque carta fedeltà. Da qui, è anche possibile condividere su WhatsApp la carta con i familiari, che potranno usufruirne di conseguenza.