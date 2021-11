Come avere la casa profumata tutto l’anno con un semplice trucchetto efficacissimo ed economico

Avere la casa pulita e profumata è il sogno non solo delle massaie ma un po’ di tutti. Più volte, infatti, abbiamo sottolineato come gli ambienti in cui viviamo, siano un po’ lo specchio di ciò che siamo.

Tra l’altro, in precedenti articoli abbiamo visto come basta adottare dei semplici trucchetti per abbellire i nostri ambienti con il minimo sforzo. Ma anche sanificarli e perché no, profumarli.

Come avere la casa profumata tutto l’anno con 1 semplice trucchetto efficacissimo ed economico

Ė sicuramente piacevolissimo entrare in casa e sentire un gradevole profumo.

Oggi sveleremo un trucco davvero semplice per ottenere questo risultato.

Quasi tutti, infatti, abbiamo in casa l’aspirapolvere. Tanti sono i modelli che troviamo in commercio, di questo elettrodomestico al quale molti di noi non rinuncerebbero mai.

Basta, infatti, passarla sui nostri pavimenti per rimuovere facilmente polvere, capelli, briciole e tutti i residui di sporco che inevitabilmente si posizionano sugli stessi.

Ci sono aspirapolveri ad acqua, ossia dotate di un serbatoio di acqua, dove appunto va a finire lo sporco aspirato. Ve ne sono altre, poi che hanno un sacchetto interno da sostituire allorquando si riempie di materiale.

Che sia l’uno o l’altro modello, questo elettrodomestico può tornarci utile per avere la casa sempre profumata.

Vediamo come

Se abbiamo in casa il modello con serbatoio ad acqua, basterà aggiungere pochissime gocce di un olio profumato nel serbatoio. L’ideale è scegliere sempre fragranze molto delicate e rilassanti, come ad esempio la lavanda. Così facendo, quando andremo ad utilizzare l’aspirapolvere, inevitabilmente investiremo subito tutta la casa di un ottimo profumo.

Se poi abbiamo in casa il modello che prevede il sacchetto interno, nulla da temere.

Anche in questo caso il sistema per aspirare e contemporaneamente profumare gli ambienti, c’è.

Esistono infatti in commercio dei grani profumati. Basterà quindi acquistare quelli che più ci piacciono. Quando poi cambiamo il sacchetto all’aspirapolvere, il primo passaggio da fare, è aspirare un po’ di questi grani. Ovviamente il consiglio è di risucchiare questi elementi in quantità minime, così da essere certi di non apportare alcun danno.

Ebbene così facendo, il gioco è fatto.

Quando, infatti, utilizzeremo il nostro elettrodomestico, inevitabilmente, il profumo dei grani precedentemente aspirati, si diffonderà nei nostri ambienti. Avremo così la casa sempre profumata, con il minimo sforzo ed il massimo risultato. Tra l’altro, spendendo anche poco.

Abbiamo visto quindi come avere la casa profumata tutto l’anno con 1 semplice trucchetto efficacissimo ed economico.

