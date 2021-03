Per quanto inquinamento ci sia, la natura resiste ancora. Per quanto poco ci si viva in contatto, essa continua a generare meraviglie. La società del consumo insegna che tutto si può avere, senza sforzi, basta pagare. Ma a marzo, con la primavera che chiama, c’è qualcosa che nessun supermercato vende e che la natura offre gratuitamente.

Ecco come avere il frigo pieno di delizie senza spendere soldi e andare al supermercato.

Asparagi, germogli di vitalbe, lampascioni e ortica

I mesi di inizio primavera sono ideali per farsi una salutare passeggiata e tornare con un cesto pieno di leccornie. La cultura contadina conosceva bene questi prodotti che i campi e i boschi offrono spontaneamente. D’autunno i funghi regnano nel sottobosco, ma adesso come fare per trovare altre prelibatezze?

Gli asparagi selvatici crescono un po’ ovunque in Italia, specie al Centro-Sud, ma non in alta montagna. Se ci si trova a passare per frutteti, uliveti, lecceti, aguzzare bene lo sguardo e fra l’erba si potranno trovare ciuffi di questi saporitissimi asparagi.

Molto più buoni di quelli del supermercato.

Altro alimento per palati fini, sono i germogli di vitalbe. Le vitalbe sono piante spontanee molto diffuse, con i germogli si può fare un’ottima frittata o uno speciale risotto.

I lampascioni sono invece dei cipollotti selvatici, un po’ amarognoli, ma molti saporiti. Celebri nella cucina pugliese, sono tuttavia diffusi in tutte le zone mediterranee. Fioriscono e sono pronti per essere raccolti a primavera.

Dulcis in fundo, ma non meno importante, l’ortica. Pianta vista come un pericolo, perché toccandola può cause bruciore e prurito, è ottima invece per la preparazione di pietanze e per uso medico e preventivo.

Come riconoscere queste delizie

Il consiglio è quello di andare in cerca di questi prodotti con qualcuno che già li conosce.

Altrimenti ci si può munire di tanta buona volontà, fare una bella ricerca su internet e andare all’avventura. Tuttavia è raccomandabile far vedere i prodotti trovati a qualcuno che li conosca bene, prima di consumarli.

Bastano una buona dose di voglia e una lunga passeggiata.

