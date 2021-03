Con l’inizio della primavera e con i centri estetici aperti a singhiozzo a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si pone il problema di come fare per eliminare quei fastidiosi peli per poter sfoggiare delle gambe lisce e perfette.

La depilazione fai da te non è rischiosa e può essere l’occasione giusta per dedicarsi con soddisfazione al miglioramento dell’estetica del nostro corpo senza dover ricorrere a nessun aiuto esterno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come avere gambe lisce e perfette risparmiando tempo e denaro

Il primo fra tutti, veloce e facile da eseguire, sono proprio le striscette di cera depilatoria. Molto simile alla cera calda applicata manualmente dall’estetista, questo metodo è il più sicuro anche per le pelli sensibili.

Basterà prendere le due strisce attaccate, riscaldarle strofinando tra le mani per qualche minuto dopodiché separare le strisce ed applicarle per il verso del pelo. Strofinare per bene la striscia sulla gamba per farla aderire completamente la cera. Strappare via contropelo, facendo una leggera pressione con l’altra mano, per tendere la pelle alla base della striscia dove si procederà nello strappo.

Il secondo metodo fai da te è il classico “strumento di tortura”: il depilatore elettrico. Questo attrezzo ha delle testine che catturano il pelo e lo tirano delicatamente. Un passaggio che per alcuni risulta molto doloroso. A differenza delle striscette o la cera classica, non è immediato e non avviene in un unico strappo.

La soluzione ideale è di utilizzare questo strumento dopo aver fatto la ceretta classica o a striscette, per catturare la prima peluria senza attendere oltre.

Questo rimedio fai da te è il preferito dagli uomini per vari motivi

La maggior parte degli uomini utilizzano il rasoio come routine giornaliera per sistemarsi la barba prima di iniziare la giornata. Alcuni di loro, che non amano avere peli sul corpo, come ad esempio i culturisti, preferiscono abbandonare il rasoio e adoperare un altro sistema molto efficace e veloce.

Si tratta di una crema depilatoria che spalmata con uno strato uniforme sulle zone interessate e lasciata in posa per qualche minuto, toglie via tutti i peli. Dopo aver rimosso i peli con l’attrezzo specifico che uscirà dalla confezione, bisognerà lavare accuratamente la pelle.

Quindi avere gambe lisce e perfette adesso si può ed è più facile, risparmiando tempo e denaro con i piccoli suggerimenti visti.