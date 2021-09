Questa sera, si viaggia tra le più belle fioriture autunnali, per scoprire le migliori soluzioni da adottare in questi mesi, nelle nostre case. Un’impresa che non è così facile e scontata come sembra.

Decorare il balcone o il terrazzo nel periodo autunnale, infatti, non è solo un piacere ma anche una scommessa.

Le condizioni meteorologiche potrebbero risultare avverse nel giro di poche ore e i bruschi cambi di temperature certamente non agevolano i vegetali che subiranno, inevitabilmente, tutte le intemperie. Inoltre, dopo la carrellata di colori splendenti e sgargianti delle piante tipicamente estive, ora, risulta decisamente più difficile scegliere i fiori giusti.

Tuttavia, la Natura offre una vasta gamma di piante e fiori eccezionali anche in autunno e in inverno. Il segreto è documentarsi, scoprire e conoscere tutte le specie, magari anche quelle meno note, che possano abbellire degnamente il nostro angolo “green”, in poco tempo.

Ovviamente, ospitare un vegetale in casa significa anche prendersene cura e tener conto non solo delle nostre esigenze ma anche delle sue.

Dunque, per proteggere e preservare al meglio la salute della nostra pianta è importante conoscere anche le sue di necessità.

Come avere fioriture bellissime tra settembre e ottobre con queste 3 piante facili da coltivare

Per chi vuole regalare agli spazi esterni quel tocco di originalità e gusto, ecco qualche idea che può tornare utile.

In un precedente articolo avevamo parlato di una pianta bellissima che merita di essere coltivata e che farà sicuramente invidia a tutti i vicini.

Per avere giardini e balconi profumatissimi per tutto l’autunno, invece, si consiglia un’altra pianta meravigliosa.

Di seguito, invece, scopriremo come avere fioriture bellissime tra settembre e ottobre con queste 3 piante facili da coltivare.

Colori e profumi che incantano l’autunno

Sono imperdibili e molto affascinanti ma non molti le conoscono. Stiamo parlando della fucsia, la begonia tamaya e il giglio della pioggia.

Sono in molti a sostenere che le fucsie sono tipologie di piante adatte più agli interni che agli esterni. In realtà, in pochi conoscono le fucsie “hardy”. Affascinanti, resistenti alle temperature autunnali e che regalano delle fioriture pazzesche tra settembre e ottobre.

La begonia tamaya, invece, è nota anche come begonia corallina ed è originaria del Brasile. Questa è una pianta che offre grappoli di fiori dalle tinte rosate che durano fino a fine autunno.

Infine, lo zephyranthes, meglio conosciuto come giglio della pioggia dona un’esplosione di fiorellini colorato ( bianchi, rosa, gialli e fucsia) e con un cuore dipinto di giallo.

Queste 3 piante, belle ma anche originali, sono facili da coltivare e non necessitano di particolari cure. Basterà un terreno ben drenato e ricco di sostanze nutritine. Da evitare sempre i ristagni d’acqua che, inevitabilmente, favoriscono la formazione di germi e parassiti e danneggiano la pianta.