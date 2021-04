Come avere capelli sani e lucenti seguendo questi 4 consigli e preparando questa semplicissima maschera fai da te per rafforzarli e coccolarli

I capelli sono una vera ossessione per donne e uomini. Il periodo della pandemia ce lo ha insegnato, vivere senza ristoranti è possibile ma fare a meno del parrucchiere è una vera tortura.

Al di là delle sedute dall’hair stylist per avere dei capelli belli e luminosi è importante curarli quotidianamente dedicandogli il giusto tempo e la giusta attenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco allora svelato il metodo per avere capelli sani e lucenti seguendo 4 consigli e preparando una semplicissima maschera fai da te per rafforzarli e coccolarli.

I capelli vanno trattati con dolcezza

Nel distribuire lo shampoo quando si lavano i capelli si deve esercitare un massaggio delicato evitando assolutamente di aggrovigliarli. I capelli quando sono bagnati sono molto fragili quindi anche quando si passa all’asciugatura non bisogna mai strofinarli energicamente. I capelli vanno tamponati con un asciugamano in microfibra e pettinati delicatamente con un pettine a denti larghi.

Eliminare il phon

Specialmente ora che si va incontro alla bella stagione sarebbe bene lasciar asciugare i capelli all’aria. Il phon usato più volte alla settimana indebolisce e sfibra i capelli. Quindi ora che il meteo lo permette sarebbe di grande aiuto per rafforzarli lasciarli asciugare in modo naturale.

Il risciacquo finale è tiepido

Il passaggio finale del lavaggio dei capelli deve essere effettuato con dell’acqua tiepida. Questo permette di contrastare l’effetto crespo dei capelli, facendoli apparire setosi e forti.

Una maschera a settimana

Una volta alla settimana è necessario effettuare una maschera per riparare i capelli. È possibile prepararla con questa semplicissima ricetta fai da te che prevede l’utilizzo solo due ingredienti, mezzo avocado e un tuorlo d’uomo. Sarà sufficiente ridurre in poltiglia l’avocado e mescolarlo al tuorlo d’uovo. Una volta ottenuta una crema verde menta deve essere stesa sui capelli umidi e lasciata in posa per 20 minuti. Il risciacquo dovrà essere fatto con abbondante acqua tiepida.

Ecco, dunque, come avere capelli sani e lucenti seguendo questi 4 consigli e preparando questa semplicissima maschera fai da te per rafforzarli e coccolarli.