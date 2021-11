Come avere capelli più puliti e luminosi con questi rimedi economici e naturali perfetti quando non si ha tempo di fare lo shampoo

Ci sarà sicuramente capitato di sentirci a disagio sapendo di dover correre ad un appuntamento con i capelli in disordine e poco puliti.

Per arginare il problema molti di noi si affidano allo shampoo secco, ormai facilmente reperibile nei supermercati o nei negozi specializzati.

Pur costituendo un’ottima soluzione, qualcuno potrebbe obiettare che il rapporto quantità-prezzo non è dei migliori o sollevare il problema ambientale.

Per cercare di mettere d’accordo anche i più esigenti, scopriamo insieme come avere capelli più puliti e luminosi con questi rimedi economici e naturali perfetti quado non si ha tempo di fare lo shampoo.

Ricordiamo che non si tratta di lozioni sostitutive, ma da integrare nella beauty routine per mantenere la chioma pulita senza stressarla con un numero eccessivo di lavaggi.

La cosa sorprendente è che alcuni prodotti utili allo scopo si nascondono proprio nella nostra dispensa.

Bicarbonato e farina di maizena

Possiamo infatti affidarci a un composto di bicarbonato e farina di maizena, generalmente impiegata nella preparazione dei dolci.

Pur lasciando un alone chiaro meno impegnativo del borotalco, altro eventuale alleato in questa situazione, questa combinazione poco si adatta ha chi ha i capelli scuri.

Il cacao

In quest’ultima caso, sarebbe meglio scegliere un altro comune abitante della dispensa, ovvero il cacao.

È sufficiente mescolare una tazzina di maizena con due cucchiai di cacao in polvere, avvalendosi di un pennello da cipria per l’applicazione.

La cipria

A proposito di cipria, è possibile usare per quella traslucida, normalmente deputata a opacizzare la pelle del viso, per farla agire sulle radici dei capelli: un rimedio ancora più invisibile dei precedenti.

Veniamo ora a questo prodotto che forse solo pochissimi conoscono: l’argilla Rhassoul.

È particolarmente diffusa nei Paesi Arabi, dove se ne apprezzano molto i benefici, ma facilmente reperibile in erboristeria o comodamente acquistabile su Internet.

Si trova a scaglie o in polvere, ma a prescindere dalla consistenza, si contraddistingue per un ottimo potere pulente.

Argilla per tutte le colorazioni

In alternativa, possiamo ricorrere all’argilla tradizionale in polvere, nota per i suoi benefici e molto discreta nella sua azione: non lascia residui e si assorbe facilmente.

Ne esistono varie tipologie e ognuna di esse si distingue per determinate proprietà che la rendono più adeguata alla cura di questo o quel capello.

Non solo: nella realizzazione di maschere o appunto shampoo, l’argilla può combinarsi con altri elementi, dando vita a composti predisposti ai vari tipi di colorazione.

In unione al bicarbonato è un toccasana per i capelli chiari, mentre amalgamata al cacao è perfetta per quelli scuri.

Infine, chi ha i capelli rossi dovrebbe assolutamente puntare sull’argilla rosa caolino.