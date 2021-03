Avere dei bei capelli, curati e in ottima salute è sinonimo di bellezza e ci permette di apparire più belle e giovani.

I capelli non sono tutti uguali, non solo per il colore, ma anche per tipologia. C’è chi li ha secchi, grassi, normali, sottili o doppi, quindi ogni capello ha bisogno di un trattamento adatto.

Sul mercato ci sono tanti prodotti, che provvedono alla loro cura, ma ricorrere a delle soluzioni naturali permette, non solo di risparmiare, ma anche di avere dei risultati soddisfacenti utilizzando dei semplici prodotti che si hanno in casa, e non quelli chimici da laboratorio.

Basta aprire il frigorifero, oppure dare un occhiata in dispensa, e troviamo subito ciò che serve per la bellezza dei nostri capelli.

In questo articolo spieghiamo come avere capelli da invidiare con questi impacchi naturali semplici ed economici.

La preparazione di questi impacchi è molto semplice ed economica, e non richiede molto tempo.

Attenzione, l’impacco è diverso dalla maschera, perché mentre quest’ultima si applica dopo aver lavato i capelli. L’impacco invece, va applicato sulla chioma asciutta per poi procedere al lavaggio.

Su chiome particolarmente rovinate, un bell’impacco è proprio quello che ci vuole!

Anche per gli impacchi naturali esistono diverse ricette, in base alla tipologia di capello.

Dopo averlo fatto, sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Gli impacchi vanno ripetuti una volta a settimana.

Per capelli secchi

L’impacco giusto per i capelli secchi è all’aceto di mele.

Utilizzare due tazze di acqua per una tazza di aceto.

Versare l’aceto sui capelli, partendo dalla base fino alla punte.

Strizzarli un po’ e lasciare agire per trenta minuti, coprendo i capelli con una cuffia o con un asciugamani.

Lavare i capelli, come di consueto.

Per capelli grassi

Per eliminare il sebo eccessivo dai capelli, il limone è un ottimo sgrassante.

Detergere i capelli e applicare il succo di uno o due limoni, in base alla lunghezza e al volume della chioma.

Massaggiare bene, e poi sciacquare.

Per capelli con doppie punte

Per questo problema è d’aiuto un frutto esotico: l’avocado.

Prendere la polpa del frutto di mezzo avocado e frullarla nel mixer.

Aggiungere un cucchiaio di olio di cocco e un cucchiaio di miele di acacia.

Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema morbida.

Versare la crema sulle doppie punte e sui capelli e lasciare agire per 45 minuti.

Risciacquare bene ed eliminare ogni residuo.

Applicare l’impacco una volta a settimana.