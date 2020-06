Riuscire ad avere alti rendimenti per lungo tempo dalle azioni significa assicurarsi entrate extra forse anche per il resto della vita. E senza lavorare.

Le azioni più forti sul mercato

Il flusso di entrate di un investimento dipende a volte interamente, dal rendimento da dividendo. Per questo motivo, per avere alti rendimenti per lungo tempo dalle azioni, è sempre bene scegliere la qualità. Infatti nel momento in cui dovessero manifestarsi delle crisi di mercato, le azioni più forti sul mercato resisteranno. O nel peggiore dei casi taglieranno solo momentaneamente la propria cedola. Infatti il taglio del dividendo, misura estrema e quindi rara, può anche essere, paradossalmente, un esempio di virtù. Statisticamente, infatti, è prevedibile che, anche in vista di un peggioramento delle condizioni esterne, alcune aziende preferiscano mantenere capitali in cassa.

Un titolo con fondamentali forti

Infatti il dividendo, visto con gli occhi di una compagnia, non è altro che capitale in perdita. Ecco perché il risparmio su questa voce può essere inteso come una sana politica previdenziale. Ovviamente solo se ciò avviene in maniera sporadica e solo in condizioni puramente emergenziali. E altrettanto che tutto ciò si verifichi nell’ambito di un titolo con fondamentali forti, uno storico della cedola sostenibile e affidabile, oltre che un business lungimirante. Tradotto in parole semplici. Se i soldi tolti al dividendo in momenti di crisi sono reinvestiti per potenziare l’azienda, allora ben vengano.

Come avere alti rendimenti per lungo tempo dalle azioni

Ma chi non volesse trovarsi a che fare nemmeno con queste sorprese, sappia che ci sono altre azioni che sono immuni dall’attuale quadro di incertezze. Per sapere come avere alti rendimenti per lungo tempo dalle azioni ci sono diversi esempi sul fronte dei titoli azionari. Uno di questi è Clearway Energy ( NYSE: CWEN) (NYSE: CWEN.A). All’inizio dell’anno, infatti, l’azienda di energia rinnovabile ha già garantito ai suoi azionisti un primo aumento della cedola e potrebbe fare il bis anche prima dell’estate. Come è riuscito nell’impresa?

Il vantaggio competitivo

Semplice: i suoi clienti, per contratto, sono obbligati a comprare l’energia prodotta nei suoi impianti. Il che ha permesso un forte vantaggio competitivo. Anzi, diversi. Il primo, ovviamente, è quello di avere entrate sicure anche durante i periodi di crisi. Infatti il lockdown ha diminuito fortemente anche la richiesta di energia elettrica. Il secondo è che, proprio in base ai suoi contratti, Clearway può permettersi di avere flussi di cassa prevedibili per l’intero anno. Da qui un dividendo sostenibile, e programmabile, al 4%, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno