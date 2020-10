Si verifica piuttosto frequentemente che lo smartphone abbia poco segnale in casa. I disagi che ciò comporta non sono da poco. Infatti, molto spesso si incontrano difficoltà ad effettuare chiamate, a inviare SMS e, cosa forse ancora più importante ai tempi d’oggi, a navigare in internet.

Questo può succedere per diversi motivi. In primo luogo, anche se il territorio italiano è coperto per il 90-95% dal segnale, esistono ancora delle zone in cui le interferenze, o anche semplicemente la distanza dalla antenna, causano una riduzione del segnale in casa.

Una cattiva ricezione può essere anche causata da problemi di posizionamento o schermatura. Ciò si verifica quando in una determinata zona le onde radio non riescono a circolare liberamente. Ancora, la causa possono essere le mura spesse della nostra abitazione o il numero delle nostre finestre. La buona notizia è che c’è una soluzione al problema.

Come aumentare la qualità delle chiamate quando c’è poco campo

Possiamo, per prima cosa, mandare un reclamo. Anche se non esiste diritto di copertura per la telefonia mobile, il nostro operatore telefonico potrebbe comunque attivarsi cercando di ottimizzare la copertura della rete. Se questo tentativo non dovesse andare a buon fine, possiamo anche optare per un cambio di operatore.

Se invece non vogliamo arrivare fino a questo punto, si può acquistare un ripetitore del segnale mobile. Un ripetitore non è altro che un amplificatore di segnale.

Come scegliere il ripetitore?

Sul mercato ne esistono molti, le cose di cui tener conto durante l’acquisto sono:

a) su quale frequenza opera l’ operatore

b) che tipo di segnale desideriamo amplificare? Solo telefonia? O anche connessione dati?

c) l’azienda produttrice del ripetitore. Infatti è bene affidarsi ad aziende serie e riconosciute. Un ripetitore di cattiva qualità può rivelarsi infatti rumoroso, a volte fino al punto in cui rischiamo una multa o la confisca dello stesso. Ecco come aumentare la qualità delle chiamate quando c’è poco campo

