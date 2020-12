Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Abbiamo più volte affrontato l’argomento di come aumentare la pensione, ma non tutti sanno che è possibile aumentare l’assegno pensionistico fino a 300 euro. Si tratta di richiedere all’INPS i diritti inespressi o le maggiorazioni. Ma non tutti possono fare domanda, analizziamo come aumentare la pensione con maggiorazioni che non tutti conoscono.

Quali sono le maggiorazione e a chi spettano

Abbiamo consigliato qui quali verifiche effettuare per aumentare la pensione, oggi parleremo di quali sono i diritti inespressi.

Con la definizione diritti inespressi si intende tutte le prestazioni che, in aggiunta all’assegno pensionistico, comportano un aumento dello stesso mensilmente.

Sono ad esempio diritti inespressi disabili, che consentono, con il possesso di determinati requisiti, l’aumento dell’assegno socio assistenziale.

Come aumentare la pensione con maggiorazioni che non tutti conoscono

I diritti inespressi sono molteplici, elenchiamo alcuni più comuni.

Diritti inespressi della quattordicesima mensilità. Si tratta di una somma aggiuntiva che è corrisposta ai pensionati che maturato un’età anagrafica di 64 anni, e hanno un reddito personale sotto il limite aggiornato annualmente dall’INPS.

Poi ci sono i diritti inespressi per assegni familiari; sono concessi solo se l’interessato presenta domanda all’INPS.

Gli assegni familiari sono concessi ai pensionati solo se derivanti da contribuzione di lavoro dipendente.

L’importo degli assegni familiari varia a seconda questi fattori: il numero e la tipologia del nucleo familiare e il reddito complessivo del nucleo familiare.

Ogni nucleo familiare è un caso a sé, quindi, è bene verificare se si ha diritto a questa prestazione. Per farsi aiutare, è possibile rivolgersi ad un patronato.

Infine, abbiamo i diritti inespressi su maggiorazioni o errori, nel caso in cui ci siano errori nel calcolo della pensione, determinando in questo modo un assegno più basso.

Anche in questo caso bisogna chiedere il ricalcolo all’INPS, perché senza domanda specifica l’INPS non riconosce l’importo maggiore.

Quindi, chi riceve una pensione deve controllare bene se può ottenere aumenti fino a 300 euro al mese, perché i diritti inespressi sono soggetti a prescrizione. Di conseguenza, chi scopre che può fare domanda dei diritti inespressi, può andare dietro solo di cinque anni.