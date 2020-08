Come aumentare la paghetta ai figli senza spendere di più? Basta applicare alcuni semplici trucchi nella vita quotidiana di ogni giorno. E gli esiti portano molta soddisfazione per entrambi.

Quando i figli chiedono un aumento della paghetta, per i genitori è difficile dover dire di no. Si può acconsentire col sorriso invece, se i ragazzi si impegnano a contribuire al risparmio familiare.

Fare un piano di risparmio e attuarlo insieme

Fate insieme la spesa nei discount, dedicandovi alla comparazione di prezzi e quantitativi minimi. Fate insieme shopping fisico e online direttamente dalle aziende, cogliendo le promozioni e usando le carte di pagamento. Coordinate gli spostamenti quotidiani per passare agli sportelli atm della vostra banca. Uno resta in auto e l’altro va a prelevare in fretta e gratuitamente (mentre altri istituti richiedono commissioni).

Talvolta, dopo una giornata di lavoro, gli adulti sono stanchi: l’home banking in compagnia è un modo per stare insieme e risparmiare. In questo modo, responsabilizzerete i vostri figli sui temi del conto corrente e del budget familiare a disposizione.

Create un elenco con date dei regali annuali da fare ai congiunti. Specificate chi preferisce un regalo solo – cumulativo ma più importante – una volta all’anno, e chi invece no. Copiate sui telefoni di tutti l’elenco regali annuali per parenti e amici. Cercate di acquistarli in anticipo durante saldi, viaggi o vendite speciali. Organizzate un giorno “a zero spesa”, in cui nessun membro della famiglia spende. Dedicatelo invece al divertimento collettivo, con giochi in casa o all’aperto. Andate al supermercato coi figli solo dopo aver mangiato. Invitateli a non mettere nel carrello nessun genere cibo o oggetto superfluo, ma a segnate il prezzo di ogni oggetto o alimento al quale hanno deciso di rinunciare. Tagliate le spese per figurine, gratta e vinci, videogiochi, gomme da masticare. Ma segnate l’importo di ogni rinuncia.

A fine mese, fate il totale di quanto spetta al risparmiatore junior ed ecco come aumentare la paghetta ai figli senza spendere di più.