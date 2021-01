Ogni donna vorrebbe vantare un bel décolleté, ma purtroppo non tutte sono così fortunate.

Madre natura non è stata generosa con chiunque ed è per questo che si cerca di modificare ciò che non piace del proprio corpo. Ognuno di noi ha le proprie caratteristiche e ciò che spesso si percepisce come un difetto fisico, può essere considerato da altri come pregio. Tuttavia, si sa che il giudice più severo di ognuno di noi siamo proprio noi stessi. E se lo specchio rimanda un’immagine che non ci piace, ne conseguiranno insicurezza personale ed una spiacevole sensazione di inadeguatezza.

A tal proposito, molte donne si sentono a disagio col proprio seno ma non vogliono ricorrere alla chirurgia estetica. Cosa è possibile fare in questo caso? Vediamo insieme come aumentare il volume del seno in modo naturale.

Consigli naturali

Il primo consiglio naturale è quello di assumere cibi ad alto contenuto di estrogeni, ormoni presenti sia nell’organismo femminile che in quello maschile. Tuttavia, si trovano in quantità nettamente superiori nelle donne e sono responsabili delle dimensioni del seno.

Tra i cibi ricchi di estrogeni troviamo latticini, legumi, verdure, ma soprattutto soia e derivati.

Anche il fieno greco è noto per la sua capacità di aumentare il décolleté e può essere usato in diversi modi. Si possono assumere integratori oppure preparare degli infusi con i semi o la polvere di fieno, che è anche utilizzabile per fare i massaggi. In questo caso si diluisce la polvere con dell’olio di mandorle e si passa direttamente sul seno con piccoli massaggi utili anche per la circolazione.

L’attività fisica

Anche stavolta l’attività fisica può venirci in aiuto. Gli esercizi per i pettorali, come i classici piegamenti sulle braccia o utilizzando appositi attrezzi sportivi, sono molto utili per il nostro scopo.

Attenzione però: a meno che non si tratti di esercizi leggeri, è preferibile non cimentarsi in attività pesanti con cui rischiamo di farci male.

La postura

Come aumentare il volume del seno in modo naturale, se non nel modo più naturale tra tutti? Camminando con la schiena dritta! Sembrerà scontato, ma una postura corretta è la prima regola da seguire per mettere in risalto anche un seno piccolo. E poi, una postura corretta influisce positivamente sulla schiena e su tutto il corpo.