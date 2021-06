Come aumentare i guadagni di un b&b o di una casa vacanze con servizi aggiuntivi molto apprezzati dai viaggiatori

Dopo un anno nero per il turismo, finalmente molti bed & breakfast e case-vacanze stanno riaprendo i battenti. Come molte altre categorie, anche i gestori di strutture ricettive hanno subìto un duro colpo dalla pandemia. L’aspettativa che tutto possa finalmente tornare alla normalità è grande. Ma ciò che lascia ben sperare è soprattutto una grande voglia di tornare finalmente a viaggiare.

Per questa attesissima ripartenza è fondamentale non farsi trovare impreparati. In una struttura ricettiva i servizi extra rivestono un ruolo fondamentale. Sono molto apprezzati dai turisti e garantiscono ai gestori delle ottime entrate non soggette a commissione da parte dei portali web intermediari. Spesso anche un servizio offerto gratuitamente può essere utilissimo ad ottenere una buona recensione da parte dell’ospite.

Ecco alcuni consigli utili per aumentare i guadagni di un b&b o di una casa vacanze con servizi aggiuntivi molto apprezzati dai viaggiatori