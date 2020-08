La creatività è una qualità molto importante. Non è solo una caratteristica che aiuta in campo artistico. Le persone creative riescono a risolvere i problemi, a trovare soluzioni, a creare strategie, in modo molto più veloce ed efficiente delle altre. In questo articolo riveliamo un metodo molto efficace per accrescere la creatività in modo molto semplice.

Creativi si diventa

Quale potrebbe essere un sistema per capire come aumentare di molto la creatività con un metodo semplice, facile, utilissimo? Molti pensano, erroneamente, che creativi si nasce. Invece, come molte altre qualità, la creatività può essere sviluppata. Esattamente come molte altre attività, se si esercita costantemente, la creatività si sviluppa. Allenarsi ad essere inventivi è un metodo efficacissimo per aumentare la fantasia. Noi vogliamo rivelarvi un sistema semplice e facile da applicare per aumentare la creatività.

Prima di spiegarvi il metodo, occorre specificare che questo va applicato tutti i giorni, appena prima di andare a letto. Prende pochissimi minuti, ma è importante che venga fatto prima di addormentarsi. Perché? Perché in genere gli ultimi pensieri che abbiamo prima di addormentarci, sono quelli che il nostro inconscio elabora durante la notte.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come aumentare di molto la creatività con un metodo semplice, facile, utilissimo

Quindi, che cosa dobbiamo fare per accrescere la nostra creatività? Prendiamo una penna e un quaderno, od un blocco notes, e li mettiamo sul comodino. La sera, prima di addormentarci, scriviamo sul quaderno 20 idee. Invenzioni che secondo noi potrebbero migliorare la vita nostra, della nostra famiglia, dei nostri amici, delle persone che ci stanno intorno, del mondo. Non devono essere idee necessariamente realizzabili. L’importante è che siano soluzioni che aiutano a migliorare il benessere di qualcuno e che siano delle idee creative. L’obiettivo è allenare la nostra fantasia, quindi ogni trovata è valida.

Per esempio, si potrebbe pensare all’auto col pilota automatico. Oppure all’auto che oltre a viaggiare, può volare. Oppure a un computer a cui si può dettare del testo da scrivere, semplicemente pensandolo. Volendo si potrebbe immaginare un metodo che ci fa dimagrire pur mangiando quello che si vuole. Non importa se l’idea è realizzabile o no. L’importante è che si metta in moto l’immaginazione, la fantasia.

Più creativi in pochi giorni

Come abbiamo scritto sopra, per esercitare ottimamente l’immaginazione occorre scrivere 20 idee al giorno, possibilmente diverse tra loro. Non importa se alcune di loro si assomiglieranno, o saranno simili a quelle di alcuni giorni prima. L’importante è scriverle ed esercitare la fantasia.

Vi accorgerete che dopo 21 giorni la vostra capacità creativa è aumentata notevolmente. E questa crescerà progressivamente continuando ad esercitarvi. Col tempo vi accorgerete che sarà più facile trovare soluzioni ai problemi, escogitare nuove idee. E magari alcune delle idee che avete scritto, potrebbero anche funzionare.

Per saperne di più

Anche il momento del risveglio è importante. Attenzione alla sveglia che scegli, potresti compromettere le tue prestazioni per buona parte della mattina. Vuoi sapere perché? Leggi qui.