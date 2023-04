Come attirare i follower giusti su Instagram e arrivare a guadagnare i primi 1.000 euro al mese

Si può ricavare una rendita mensile da Instagram? Molti lo fanno e l’obiettivo è quindi possibile. Ma sbaglia chi pensa che guadagnare su Instagram sia solo una questione di fortuna. Tutti lo possono fare.

Come tutte le libere professioni, anche l’utilizzo di Instagram richiede impegno e dedizione, anche se può essere divertente guadagnare pubblicando post. Quindi ecco alcuni suggerimenti per cominciare a guadagnare con questo socialnetwork.

I follower sono la risorsa primaria per creare un business su Instagram

Se vuoi guadagnare su Instagram, è importante capire che il primo passo è avere molti follower. E per attirare i follower giusti, devi creare contenuti che li interessino. Ci sono due tipi di contenuti che funzionano bene su Instagram: i post ricreativi e quelli informativi.

I post ricreativi sono quelli che fanno sorridere e divertire, e che incuriosiscono. Puoi creare meme divertenti, video divertenti o post che mostrano uno stile di vita allegro o interessante. Questi tipi di post sono perfetti per creare un’immagine positiva del proprio brand e per attirare nuovi follower.

Come attirare i follower giusti creando contenuti utili e originali anche su argomenti molto trattati

Ma non è solo questione di divertimento. I contenuti informativi sono altrettanto importanti. Puoi creare post che offrano consigli utili, tutorial o informazioni sul tuo settore. Questi post dimostrano la tua esperienza e ti aiutano a costruire un pubblico fedele. Per guadagnare su Instagram devi creare contenuti che siano divertenti o informativi. Meglio se sono entrambi, sia divertenti che utili, magari in grado di dare soluzioni.

Per esempio, una delle strade più battute è quella delle ricette di cucina. Instagram è pieno di chi mostra video su come fare ricette di cucina. Se si vuole seguire le stesse orme conviene offrire dei contenuti con un taglio originale. Per esempio si potrebbe postare video in cui si mostra come realizzare un piatto in 3 minuti. Oppure come si possono preparare pranzi o cene solo col microonde. In questo modo, attirerai i follower giusti e costruirai un pubblico fedele che ti seguirà nel tempo.

Come trasformare i follower in una rendita mensile

Contenuti di alta qualità pertinenti al tuo pubblico di riferimento, ecco come attirare i follower giusti. Per accelerare questo processo meglio rendere i contenuti più facili da leggere e condividere. Inoltre, è fondamentale interagire con il pubblico che ci segue rispondendo ai commenti per creare un rapporto di fiducia.

Una volta che hai un pubblico fedele, puoi iniziare a monetizzare la tua presenza sui social media. Puoi utilizzare programmi di affiliazione per guadagnare commissioni su vendite di prodotti, o collaborare con brand per sponsorizzare i prodotti o servizi. Inoltre, puoi vendere i tuoi prodotti o servizi direttamente ai tuoi follower attraverso Instagram. Seguendo questi passi si può arrivare a guadagnare i primi 1.000 euro al mese e creare una attività su questo e altri socialmedia.