In questo articolo vogliamo svelarvi come attaccare un bottone senza cucire, ecco un trucco geniale di cui non farete più a meno. La cosiddetta “arte di arrangiarsi” con i trucchi della nonna può rivelarsi, in molti casi, una vera salvezza. Al giorno d’oggi, i ritmi frenetici inghiottiscono il nostro tempo, impedendoci anche di far fronte a delle necessità. La società ci chiede di essere sempre pronti, perfetti e senza intoppi. In realtà, questi ultimi accadono e molto spesso, purtroppo. A crearci disagio, alle volte può essere anche una sciocchezza, come un bottone che si stacca. Ma se abbiamo fretta cosa possiamo fare? In questo caso sarà fondamentale sapere come attaccare un bottone senza cucire, ecco un trucco geniale che ti sarà di grande aiuto. E, se non ami ago e filo, ma vuoi imparare ad accorciare dei pantaloni senza cucire, leggi questo nostro articolo in merito.

Cucire senza ago e filo

Un bottone che si stacca può diventare un inconveniente davvero spiacevole, soprattutto quando abbiamo fretta. Pensiamo ad una mattina in cui abbiamo un importante colloquio di lavoro. Dai nostri pantaloni preferiti e con cui siamo più a nostro agio, si stacca un bottone.

Questo inconveniente può trasformarsi in una vera tragedia. Tale da mandarci nel panico e mettere a rischio il nostro appuntamento. Ma niente paura perché se non sai come attaccare un bottone senza cucire, ecco un trucco geniale che ti salverà il colloquio! Infatti, per rimediare al danno di un bottone che si stacca non serviranno ago e filo, ma un semplice filo metallico molto sottile. Possiamo utilizzare le strisce di metallo, rivestite in plastica, che usiamo per chiudere i sacchetti gelo o le confezioni di pancarrè. A questo punto non ci resta che seguire pochi semplici passaggi ed impareremo a cucire senza ago e filo.

Come attaccare un bottone senza cucire, ecco un trucco geniale

Una volta che ci saremo procurati la nostra strisciolina di metallo, dovremo semplicemente levare la plastica che la ricopre. Individuiamo, quindi, i due fori che hanno permesso di far passare ago e filo e di cucire il bottone. A questo punto, dobbiamo allineare i due fori con i buchi del bottone che vogliamo attaccare. Partendo dal retro del nostro indumento, facciamo passare un’estremità del sottile filo metallico dal foro del nostro indumento al buco del bottone. Facciamo lo stesso passaggio per gli altri due fori.

A questo punto non ci resterà che fissare le due estremità del filo tra loro annodandole con forza. Il gioco è fatto, il bottone è attaccato e noi possiamo indossare di nuovo il nostro indumento preferito. Ovviamente la nostra Redazione vi consiglia di utilizzare questo sistema in situazioni di emergenza. Quindi, appena possibile recatevi dalla vostra sarta di fiducia per riottenere il vostro capo di abbigliamento perfettamente rifinito!