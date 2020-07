Come attaccare i quadri in modo semplice e veloce

Attaccare i quadri sembra un’operazione semplice e banale. Invece, se non si ha alcuna esperienza, non è così facile realizzare una parete tutta piena di stampe. O una composizione di quadri armoniosa e magari sorprendente. Un interior designer può offrire una soluzione professionale e esclusiva. Ecco invece come risparmiare e come imparare ad essere creativi, con i consigli della nostra redazione lifestyle.

Chiodi e martello? Prima carta e penna

Prima di prendere in mano il martello, è bene decidere la disposizione dei quadri. Per creare una composizione speciale, si può procedere contornando i quadri grandi con altri piccoli. Si può cercare qualche esempio su internet, sbirciando i siti dei grandi palazzi principeschi europei, aperti al pubblico dei visitatori. Disegnare su carta la composizione, ritagliare sagome in carta dei quadri o degli specchi che si hanno intenzione di appendere. Poi provare le posizioni sul muro attaccando le sagome di carta con della gomma pane. Quando avrete trovato la composizione giusta, perforate la sagoma con una matita appuntita per segnare la posizione del chiodo.

A me il trapano

Invece di chiodi e martello, è molto meglio usare la punta più fina del trapano e poi infilare un gancio con tassello a elle, per sospendere i quadri. I fanatici dei chiodi, prima di piantarne uno nel muro, possono coprire il punto esatto con una x di nastro adesivo di carta. Ciò impedirà all’intonaco di sgretolarsi ai primi colpi di martello. Specialmente se c’è un po’ di umidità nel muro. Se la casa è in affitto e la padrona di casa non vuole buchi di chiodi sui muri, i quadri si possono appendere con gli aghi della macchina per cucire. Reggono fino a 15 kg di peso.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Come attaccare i quadri

Come attaccare i quadri. Finalmente ci siamo, li attacchiamo e bisogna anche decidere se lo sono direttamente o con una catenella. Nel qual caso si può avvolgere intorno un po’ di nastro adesivo, per non farla scivolare a destra o a sinistra. Alcuni quadri potrebbero star meglio con una cornice di legno grezzo, invece che dipinta con una vernice. Per rifinirla, passare una mano di lucido per scarpe liquido per un paio di volte. Poi lucidare con una buona cera solida. Il lucido marrone dà al legno la tonalità del noce, quello bordeaux imita il mogano e quello marrone chiaro farà sembrare la cornice di acero.