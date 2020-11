Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In Italia moltissime famiglie comprano l’acqua dal supermercato nelle classiche confezioni da sei bottiglie. I motivi sono vari: non ci si fida della qualità delle tubazioni pubbliche, timore di cloro eccessivo, altre casistiche simili.

Poi vi è il ruolo della pubblicità, che passa come ottima e inimitabile quella oggetto di imbottigliamento. Ora, come uscire dal caos e come assicurarsi di bere un’acqua del rubinetto di qualità? Procediamo con ordine.

I controlli dal gestore pubblico

Anzitutto, va detto che l’acqua che esce dai nostri rubinetti è controllata da chi gestisce il servizio idrico e anche dall’ASL. Le analisi sono effettuate periodicamente, con estremo rigore, quindi l’utenza finale riceve già un controllo della propria acqua a monte.

Se l’acqua è, appunto, potabile, allora vuol dire che, da laboratorio, si rientra in certi parametri chimici e fisici. Il riferimento in questione è ai criteri stabiliti nel D.L. n. 31 del 2001.

Quando e perché passare ai controlli

Ciononostante si possono nutrire dubbi sulla qualità dell’acqua che fuoriesce dal rubinetto. Non solo, ma va aggiunto un particolare. Ossia quello per cui il gestore delle rete garantisce i parametri sull’acqua solo fino al punto in cui la stessa non entra in una struttura privata. Da lì in poi spetta al cliente assicurarsi della bontà dell’acqua che utilizza.

Ora, effettuare un controllo al riguardo è molto utile. Anzitutto perché, in alternativa, l’acqua del supermercato comporta un certo costo in rapporto all’uso di un nucleo familiare e moltiplicato per un anno intero. In secondo luogo, perché quell’acqua del rubinetto trova, comunque, mille altri impieghi in casa. Si lava il cibo, o la si usa per l’igiene personale, oppure per il bucato o, ancora, per dar da bere ai nostri amici a quattro zampe.

Le alternative su come assicurarsi di bere un’acqua del rubinetto di qualità

La strada più veloce, e più economica, passa per lo studio di analisi chimiche della propria zona di residenza. In questi casi, si può prendere contatto con qualche centro privato di nostra conoscenza che ci dirà come fare.

Di solito avverrà che dovremo prelevare dell’acqua dal nostro rubinetto, seguendo le istruzioni che ci verranno date. Poi, a stretto giro, le porteremo al laboratorio con cui abbiamo preso contatto e far svolgere le relative analisi.

Si riceverà, dopo qualche giorno, l’esito finale dove, su una colonna, ci saranno i valori della nostra acqua e, a lato, i range previsti dalla legge. Un pò come avviene con le consuete analisi ematologiche, giusto per fare un esempio.

I purificatori dell’acqua

Va detto, tuttavia, che in commercio ormai abbondano i purificatori d’acqua. In negozi specializzati, o in farmacia, ad esempio, non è raro trovarli esposti. Si tratta, quasi sempre, di dispositivi che al loro interno contengono filtri atti, appunto, a depurare le acque. I modelli e i metodi di funzionamento variano a seconda della spesa e di dove li si intende installare.

Alcuni sono poco ingombranti e molto maneggevoli. È il caso dei bastoncini a carbonio che si immergono nelle caraffe. Riguardo il loro impiego, qualche perplessità sulla loro efficacia sono state espresse da esperti di settore.

In alternativa ci sono, ad esempio, le caraffe filtranti, dotate, appunto, di un sistema filtrante al loro interno. Anche in questi casi, l’attenzione va posta sulla capacità filtrante, soprattutto riguardo un certo grado di igiene sostenibile nel tempo.

Infine, ci sono i modelli installati sotto il lavandino. Di norma, si tratta dei modelli più completi, efficaci, ma è anche l’offerta più costosa esistente sul mercato.

Non c’è che dire, il mercato anche al riguardo è ricco di alternative. Non resta che decidere in base alle proprie tasche ed esigenze. E sciogliere, in tal modo, il dubbio su come assicurarsi di bere un’acqua del rubinetto di qualità.

Infine, sempre a proposito di rubinetto, in quest’altro articolo esponiamo come sostituire la cartuccia di un rubinetto rotto.