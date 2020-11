Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non c’è nulla che metta più allegria alla fine dell’inverno che veder finalmente rispuntare i fiori che hanno trascorso la stagione fredda sottoterra come bulbi. Tulipani, crochi, narcisi e altri fiori simili sono i primi ad annunciare l’arrivo della bella stagione quando le giornate sono ancora buie e fredde. Questi fiori sanno riempirci di gioia ogni volta che li vediamo, soprattutto se spuntano nel nostro giardino.

A volte però, possono capitare degli inconvenienti, e i nostri bulbi possono non superare l’inverno. Non veder spuntare a primavera i bulbi che siamo soliti salutare tutti gli anni può essere una grande delusione. Ma niente paura, esistono degli accorgimenti che ci permettono di evitare questo inconveniente.

Dopo aver visto come conservare i bulbi da un anno all’altro, entriamo più nello specifico vediamo come assicurarsi che i bulbi dei fiori superino l’inverno se non possiamo spostarli.

Proteggiamoli dal freddo

Se non possiamo spostarli al caldo, è importantissimo proteggere i nostri bulbi dai rigori più estremi del freddo. Per assicurarci che i bulbi superino l’inverno, dobbiamo evitare che congelino.

Assicuriamoci innanzitutto che i bulbi siano sepolti abbastanza in profondità, e non nello strato più superficiale di terreno che tende a congelare. Inoltre, è importante ricoprire il terreno sotto cui abbiamo sepolto i bulbi con del materiale isolante. I materiali più adatti sono paglia e foglie secche, che altrimenti getteremmo nel compost. È meno probabile che il terreno congeli, danneggiando i bulbi, se è ricoperto da uno strato di materiale isolante.

Ma il freddo non è l’unico nemico dei nostri bulbi. I bulbi corrono anche altri pericoli. Ecco come assicurarsi che i bulbi dei fiori superino l’inverno se non possiamo spostarli.

Proteggiamoli dai roditori

Tra i più grandi nemici dei nostri bulbi ci sono topi e ratti. Questi animali, infatti, sono bravissimi a scoprire i bulbi sotterrati, e vanno a rosicchiarli soprattutto nel cuore dell’inverno, quando c’è poco cibo a disposizione. Proprio per questo, è importante che i bulbi si trovino in un punto strategico. Se non possiamo spostarli in un luogo sicuro, sarebbe meglio seppellire i bulbi all’interno di un’aiuola, piuttosto che in terra piena. Inoltre, possiamo proteggere i bulbi creando per loro una barriera sotterranea con della rete metallica a trama abbastanza fine. La rete permetterà alla pianta di crescerle attraverso ma impedirà ai roditori di attaccare i bulbi.