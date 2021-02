Di solito lasciamo asciugare i capelli al naturale d’estate, a molte di noi sarà capitato di evitare phon, diffusori e piastre durante le afose giornate estive.

Alcune volendo sperimentare sempre qualcosa di nuovo con la capigliatura si chiedono come asciugare i capelli al naturale in inverno nonostante le basse temperature.

Altre commentano che questa asciugatura non sia salutare per chi la pratica poiché è facile incappare in raffreddori, mal di gola e terribili cervicali.

Asciugare i capelli al naturale in inverno si può, adottando piccoli accorgimenti.

Turbante in microfibra

La prima cosa da avere per poter effettuare una asciugatura sicura d’inverno è un telo in microfibra materiale delicato per la cute. Risulta anche essere un materiale a rapida asciugatura grazie alle sue proprietà di assorbimento. In commercio esistono dei turbanti appositi dotati di bottone ad incastro che ci permettono di svolgere altre mansioni mentre attendiamo l’asciugatura dei nostri capelli.

Una volta lavati e tamponati, i capelli potranno essere nutriti con una crema nutriente e successivamente avvolti dal nostro turbante in microfibra.

Cosi abbiamo scoperto come asciugare i cappelli al naturale in inverno, adesso capiamo i tempi di asciugatura.

Tempi di asciugatura

Mediamente i tempi di asciugatura si aggirano intorno ad un paio d’ore circa ma c’è da dire che i tempi in realtà sono soggettivi. Tanto che dipendono molto dalla lunghezza dei nostri capelli e da quanto folta sia la nostra chioma.

Inoltre, l’asciugatura può dipendere dall’utilizzo di lozioni e balsami pur offrendo nutrimento ai capelli, allungano drasticamente i tempi in quanto appesantiscono le ciocche.

Come eliminare l’effetto crespo

Gli esperti in materia ci consigliano per ridurre l’effetto crespo di applicare una maschera lisciante se si hanno invece i capelli afro vanno asciutti grossolanamente.

Senza dimenticare di curare le radici con l’olio nutriente abituale.

Trascorso il tempo necessario per l’asciugatura è possibile togliere il panno e valutare se i capelli sono tutti asciutti o parzialmente asciutti.

Questo è uno dei metodi che ci permette di valutare asciugare i capelli al naturale in inverno in modo sicuro.

Se lo si preferisce è possibile, intervenire con il phon in modalità basso calore o basso getto cosi da trovare un punto di incontro tra la voglia dell’asciugare i capelli al naturale e non subire troppo il freddo.