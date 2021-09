Siamo ormai nel pieno dell’autunno. Vuol dire che il momento di minestre, vellutate e brodi di carne o pesce è arrivato. C’è un modo per arricchirli e cioè utilizzando un’apposita pasta, che si può preparare con pochi ingredienti e in appena un minuto. Stiamo parlando dei grattini all’uovo, spesso utilizzati per arricchire questo tipo di preparazioni. Il piatto a cui si adatta meglio è il brodo di carne, ma funziona bene anche con le minestre vegetali.

Gli ingredienti che serviranno per arricchire il brodo autunnale con una pasta che si prepara il giorno prima in un minuto sono: zafferano, uova e semola. L’unico attrezzo che ci servirà è un frullatore. In alternativa, si può ricorrere al bimby, a un qualunque robot da cucina multifunzione o persino ad una grattugia a grana fina.

Come arricchire il brodo autunnale con una pasta che si prepara in un minuto

Dosi

120 g di semola di grano duro;

1 uovo intero;

1 bustina di zafferano.

Procedimento

Mettere tutti quanti gli ingredienti nel mixer.

Frullare ad intermittenza per qualche secondo.

Continuare fin quando l’impasto non diventa granuloso. Se i chicchi risultano troppo piccoli, aggiungere un cucchiaio di acqua fredda; se sono troppo umidi, aggiungere un cucchiaio di farina e frullare. Dipende anche dalla consistenza desiderata.

Togliere i grattini dal mixer e farlo asciugare su un canovaccio o su un foglio di carta da forno.

Due ore dopo, usare i grattini all’uovo per arricchire il brodo o conservarli in un recipiente di vetro per un massimo di cinque giorni di tempo. L’importante è che siano ben asciutti, altrimenti potrebbero ammuffire oppure incollarsi tra loro.

In quanto tempo cuociono?

I grattini all’uovo impiegano pochi minuti per cuocere. In genere si gettano nel brodo già bollente e, poco dopo, risalgono a galla. È quello il momento giusto per terminare la cottura.