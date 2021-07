Se abbiamo deciso di abbellire la nostra casa con un po’ di verde, queste sono le piante che fanno al caso nostro. Bellissime e facili da tenere, non hanno bisogno di cure particolari. Ecco come arredare le nostre case con queste bellissime e colorate piante tropicali.

Le piante tropicali da interno

Sono adatte anche a chi non ha il pollice verde, perché hanno bisogno solo di una stanza luminosa e di annaffiature regolari. Donano alla casa un aspetto curato e danno un senso di serenità.

Il filodendro ha bellissime foglie grandi, lucide che al tatto sembrano fatte di cuoio. Ne esistono moltissime specie e sono facilissime da coltivare, perché resistono e si adattano anche a poca acqua, poca luce, a temperature molto alte e secche.

La strelitzia ha un fiore particolarissimo, tanto da essere chiamata Uccello del Paradiso per i suoi colori vivaci. I suoi fiori sono giallo arancio con petali viola-azzurri. È perfetta da coltivare in casa, ha bisogno di molta luce e deve essere innaffiata abbondantemente, soprattutto durante la fioritura.

La tillandsia, è tra le piante più originali, prima di tutto perché non vuole il terreno. Prende umidità dall’atmosfera, e in natura le radici le servono solo ad ancorarsi ad altri alberi. In casa può essere appoggiata su un vaso o un vassoio creando composizioni anche con altre piantine.

La sanseveria è una pianta cosiddetta succulenta. È molto resistente e ha la capacità di purificare l’aria. Ha foglie lunghe e carnose, e fiori bianchi tendenti al verde. Visto che ama il caldo e la luce del sole, d’estate può essere spostata all’esterno. È perfetta per chi dimentica di innaffiare le piante, perché bisogna farlo solo quando il terreno è molto secco.

Una volta scelta la pianta, o anche più di una, possiamo scegliere di creare un’area verde o inserirle singolarmente in vari punti della casa. Teniamo sempre a mente che hanno bisogno di luce, quindi l’ideale sarebbe vicino a finestre o balconi e, soprattutto, lontane da termosifoni e fonti di calore. Quando la stanza è molto secca, vaporizziamole con un po’ d’acqua per creare umidità.

Che scegliamo quelle sempre verdi o fiorite, le piante regaleranno alle nostre case un tocco chic ed una sensazione di totale benessere.