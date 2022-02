Avere una bella casa luminosa e gioiosa non dipende solo dall’arredamento.

Molti non pensano che delle belle piante posizionate nei punti giusti possano regalare quel tocco di eleganza e di fascino in più.

Invece, specialmente quelle colorate svolgono un ruolo fondamentale per la bellezza della nostra casa, tanto da poter lasciare a bocca aperta qualsiasi ospite che varcherà la soglia del nostro salone o della cucina. Ora andremo a vedere come arredare la nostra casa con belle piante ornamentali.

Ecco alcune idee

Il coleus

È una pianta ornamentale molto apprezzata per le caratteristiche foglie colorate di rosso.

Coltivarla in casa non è difficile basta essere a conoscenza di alcuni aspetti e avere delle accortezze.

Il Coleus ama la luce forte ma non gradisce i raggi diretti del sole. Per questo motivo, sarà meglio posizionarla in un punto della stanza dove può ricevere solo sole mattutino.

La pianta cresce bene con temperature comprese tra i 16-24 gradi. La sua irrigazione dovrà essere costante con terreno ne’ troppo asciutto e neanche troppo bagnato. Concimarla ogni 15 giorni sia in primavera che in estate, con del concime idrosolubile.

Eliminare le fioriture appena compaiono, perché tolgono energia alla pianta che potrebbe morire.

Come arredare la nostra casa con belle piante ornamentali dalle foglie colorate che stupiranno tutti

Il croton

Potrebbe essere definita una bellissima pianta arcobaleno, in quanto le foglie sono caratterizzate da colori diversi.

Ha grandi foglie colorate di giallo, rosso, arancio o rosa e ne esistono diverse varietà con foglie ovali, ondulate o intagliate.

Il croton gradisce posizioni luminose, ma va tenuto lontano dai raggi diretti del sole. Non esporre la pianta a correnti d’aria oppure sbalzi di temperatura.

Le annaffiature devono essere costanti e regolari ed evitare ristagni idrici, che potrebbero far marcire le sue radici.

Ogni 20 giorni bisogna concimare la pianta. È, però, preferibile un concime da diluire in acqua, ma con la dose dimezzata rispetto a quella indicata sulla confezione.