Quando si ha l’opportunità di avere un bel giardino adiacente alla casa o un ampio balcone sono molte le idee per renderlo suggestivo.

Per rilassarsi all’esterno, organizzare delle piccole cene romantiche o un happy hour con pochi intimi, non occorre uno spazio eccessivamente ampio.

Con un po’ di immaginazione e un pizzico di volontà si potrà facilmente ricreare la propria oasi di relax sia in balcone che in un piccolo giardino.

Scopriamo insieme come arredare in pochissimo tempo un fantastico salotto da giardino o un bellissimo terrazzo per trascorrere incantevoli serate in compagnia di amici

Come creare un semplice ambiente con tutti i comfort

Quando si parla di piccoli ambienti, l’obiettivo principale è di creare un ambiente che sia semplice ed accogliente.

Di conseguenza, sarà fondamentale cercare di ottimizzare al meglio gli spazi senza incastrare tra loro vari oggetti, così da non avere l’impressione di essere costretti.

Se si ha a disposizione un terrazzo, l’ideale è di posizionare una chaise longue e un piccolo tavolino tondo di fianco.

Con sedute comode e pratiche basterà scegliere i tessuti più comodi e colori per impreziosire il proprio piccolo angolo di paradiso. Più brillanti per trasmettere il buon umore, più neutri per le sensazioni di calma e relax.

Nel caso in cui si abbia la fortuna di avere un giardino la prima cosa da ricordare riguarda gli spazi.

Maggiore sarà lo spazio dedicato alle sedute, più saranno necessari piani di appoggio come tavolini o piccoli cartelli porta bevande.

La pavimentazione è molto importante: l’ideale è riuscire a lavorare sull’equilibrio tra il materiale del pavimento, come il legno o il cotto, con lo spazio naturale, costituito da terra o verde.

Poi, bisogna mettere a riparo da occhi indiscreti il proprio giardino utilizzando, ad esempio, recinzioni in bambù oppure recinzioni metalliche decorative.

Stile, arredo e dettagli per un salotto da giardino indimenticabile

Ora è il momento di scegliere lo stile: che sia moderno, minimal, shabby chic o costituito da materiali interamente riciclati, l’importante è che rispecchi a pieno il proprio gusto.

Se si è amanti dello stile orientale non può mancare il letto da esterni a forma di baldacchino.

Se si desidera sfruttare il giardino anche per concedersi un po’ di tintarella, irrinunciabili i lettini prendisole.

Quest’ultimi sono molto versatili: è possibile anche sfruttarli come sedute per più persone e, a seconda dello stile prescelto, si trasformano in veri complementi di design.

Indimenticabili i cuscini. Giocare con forme e consistenze potrà essere utile a rendere più strutturato l’angolo esterno.

Infine, organizzata la zona relax come più piace, sarà l’ora degli ultimi dettagli.

Si potranno inserire delle piccole fontane solari da giardino dal design originale, sfruttare degli innaffiatoi in alluminio con delle piccole piantine come ornamento per le scale.

Lampade da luce soffusa cestini da picnic decorativi, amaca, vasi originali, candele, piccole lanterne, possono essere la ciliegina sulla torta per realizzare uno splendido spazio tutto proprio.

