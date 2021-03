Con la pandemia si è dovuto ripensare non solo il modo di vivere, ma anche di lavorare. Lo smart working è diventato il nuovo modello lavorativo non potendo più andare a lavorare in ufficio.

Molte aziende, quindi, hanno continuato a svolgere le proprie attività attraverso il lavoro da casa cosi come gli uffici pubblici. In questo caso, però, è stato più complicato tanto che lo smart working è stato utilizzato solo per un certo periodo di tempo.

Sicuramente non si può pensare, anche se molte aziende come Twitter l’hanno proposto ai propri dipendenti, di lavorare per sempre da casa. Pertanto, vanno ripensati gli uffici proprio in virtù del nuovo modo di lavorare a cui la pandemia ci ha costretto.

Per questo è importante trovare delle soluzioni su come arredare e attrezzare l’ufficio in modo semplice ed economico per lavorare in smart working.

Gli uffici pre-pandemia contro gli uffici post-pandemia

Sicuramente dovranno esserci scrivanie distanziate, percorsi prestabiliti e tracciati in modo da evitare di incontrarsi con i colleghi. Entrate contingentate e postazioni con schermi in plexiglass per proteggersi, sono fondamentali come già presenti in molti degli uffici pubblici o nei supermercati.

Evidentemente è un modo tutto nuovo anche rispetto a come già gli uffici si erano attrezzati poco prima della pandemia. Infatti, gli uffici smart, adottati da diverse aziende, erano organizzati con scrivanie da potere condividere fra colleghi in smart working parziale e con ampi spazi per le sale relax.

Purtroppo, a causa della pandemia, questo modello non solo è stato superato ma ha dovuto subire un upgrade. Oggi, infatti gli uffici devono essere ripensati rispetto ai nuovi trend che estendono il concetto di ufficio, considerando gli spazi co-working e smart-working.

Quindi come arredare e attrezzare l’ufficio in modo semplice ed economico per lavorare in smart working in accordo con in nuovi trend?

Gli spazi aperti come luoghi di lavoro che pongono al centro le relazioni

Semplicemente gli uffici di domani dovranno essere organizzati con spazi all’aria aperta. Inoltre, si dovranno usare materiali naturali e bisognerà fare attenzione all’ambiente in un’ottica di sviluppo green in accordo con le principali disposizioni a livello europeo.

In questo contesto assume un ruolo molto importante ovviamente la tecnologia. Sarà utile sia per aumentare la produttività, ma allo stesso tempo facendo in modo che le proprie relazioni non vengano trascurate.

È infatti importante non dimenticare di trascorrere più tempo con la famiglia, gli amici in un’ottica di valorizzazione dei rapporti umani. Inoltre, è giusto precisare, molti esperti del settore immobiliare ritengono che gli uffici non spariranno.

Il motivo è che gli esseri umani hanno bisogno di interfacciarsi tra loro in quanto animali sociali. Quindi, gli spazi da lavoro continueranno ad essere essenziali per sviluppare le relazioni nel contesto lavorativo.