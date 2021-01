In caso di trasloco o, comunque, per chi va a vivere in una nuova casa, ecco come arredare e abbellire con gusto la propria camera da letto.

Perché, al netto dello stile scelto per i mobili, in camera da letto ci sono, da un lato, alcuni complementi d’arredo che non devono mai mancare. E, dall’altro, ci sono mobili che sono funzionali. In quanto si tratta di un ambiente fatto per dormire ma non solo. Inoltre, con delle scelte oculate e non troppo costose, la camera da letto si può arredare con gusto rendendola così sempre gradevole alla vista.

Ecco come arredare e abbellire con gusto la propria camera da letto

Nel dettaglio, in una camera da letto ben arredata, oltre al letto, non dovrebbero mai mancare non solo i comodini e almeno un armadio ed una cassettiera. Ma pure una scrivania.

Specie per chi svolge attività di lavoro autonomo, infatti, avere in camera da letto un piccolo angolo studio può rivelarsi essenziale. Non solo per lavorare in tranquillità, per esempio dopo cena. Ma anche per la gestione di dati riservati. O semplicemente per rispondere alle telefonate. Quelle per le quali serve la massima privacy.

Passando, invece, a come abbellire la camera da letto, la scelta dello stile d’arredo è sempre una condizione necessaria ma non sufficiente.

Per rendere più gradevole l’ambiente, infatti, si può agire sulla scelta delle lampade e delle luci. Ma anche delle tende e dei tappeti. E lo stesso dicasi pure sulla scelta dei cuscini e del copriletto, nonché sulla possibilità di appendere anche qualche bel quadro.

In più, se la camera da letto è grande, questa può essere ulteriormente abbellita. Con qualche pianta e mettendo pure sedie aggiuntive, una bella panca oppure un piccolo divano.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, per abbellire con gusto la propria camera da letto bisogna fare attenzione pure alle pareti. Evitando, magari, il classico bianco e puntando non solo su nuovi colori per la pittura, ma pure sulle decorazioni.