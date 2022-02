Non è facile abituarsi alla nuova casa soprattutto quando siamo in affitto e i mobili sono inclusi nell’immobile. Da un lato, gli appartamenti già arredati ci risparmiano un trasloco faticoso, ma dall’altro non ci fanno sentire la casa completamente nostra.

Per rimediare a questo impatto visivo e non sentirsi ospiti a casa propria è possibile arredare con gusto il proprio appartamento in affitto. Qualche idea pratica, low cost e di tendenza, darà quel tocco di personalità agli ambienti che servirà per sentirci a nostro agio.

Come personalizzare gli ambienti della casa con design e i trend del momento

Dare un nuovo volto ad una casa già arredata con mobilio démodé non è sempre semplice. Questa è una classica situazione di chi ha affittato una casa con dei mobili all’interno e non può disfarsene. Questo vincolo non deve essere visto come una nota negativa, anzi, ci risparmia non solo il trasloco degli stessi, ma ci risparmia anche di acquistarne di nuovi su misura.

Un doppio risparmio da non sottovalutare, soprattutto se questa sistemazione è momentanea e ci sono progetti in futuro per cui è bene risparmiare qualche soldo.

I mobili già presenti possono essere rivoluzionati, se si è d’accordo con il proprietario, altrimenti possono essere aggraziati ad esempio con dei ripiani di marmo o di vetro con delle stampe che si intravedono sotto. Ma non solo, ci sono moltissime idee che si possono attuare con un budget ridotto.

Come arredare con gusto un appartamento in affitto con delle idee geniali e un budget ridotto

Ci sono delle semplici soluzioni e d’effetto per poter dare un pizzico di personalità alla nostra casa e nel migliore dei modi, cercando di spendere il meno possibile.

Il primo ambiente che solitamente troviamo quando entriamo in casa è il soggiorno con la cucina. Questo ambiente ha maggiormente la funzione di relax e svago e per questo dovrà essere ben organizzato. Il divano è uno degli elementi essenziali, meglio ancora se accompagnato da una televisione per il massimo relax. Per dividere gli ambienti basterà utilizzare delle librerie e qualche pianta che non guasta mai.

La cucina potrà essere migliorata con dei piccoli tocchi di stile come dei vasi, mensole, utensili, piantine aromatiche, spezie, centrotavola colorati e molto altro di nostro gusto. Mentre i bruciatori e il piano cottura, possono essere portati a nuovo con dei semplici e pratici suggerimenti.

Un altro ambiente che solitamente è disastroso è il bagno

Non si tratta solo dei sanitari degli anni 90 ma anche delle piastrelle e tutta la disposizione che richiederebbe una ristrutturazione.

La prima cosa da fare è dare una sistemata alle fughe ingiallite con dei classici rimedi sbiancanti come la candeggina, o un detergente apposito oppure qualche rimedio della nonna. Mentre per le piastrelle, possono essere ricoperte da quelle adesive in vinile.

Nel resto delle camere si potrà dare un tocco di eleganza con della carta da parati o con delle semplici decorazioni fatte a mano con una tecnica che fa impazzire tutti.

Dopo aver pensato a questo, non resta che puntare ad illuminare l’ambiente con la tipologia che crea la giusta atmosfera. Quindi, puntare su delle luci accattivanti con accessori di design e degli specchi che possono essere incorniciati come quadri, che riflettono la luce.

Infine, anche il verde ha la sua importanza. Non solo in cucina con le piante aromatiche o sulla libreria per dividere gli ambienti, ma anche in angoli vuoti dove creare un piccolo giardino pensile.

