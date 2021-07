Capita spesso che ci ritroviamo a dover arredare casa e a non sapere da dove iniziare. Gli abbinamenti sono difficili da azzeccare, gli accostamenti di colore devono essere armoniosi, e anche capire lo stile che vogliamo dare può risultare complicato. Per di più, quando arrediamo casa ci sembra sempre di dover fare tanti sforzi e sacrifici (soprattutto economici) per ottenere un risultato ottimale. Ma fortunatamente non è così. Tutto può diventare arredamento, molto spesso senza spendere un patrimonio. Ecco come arredare casa con stile ed eleganza semplicemente appendendo dei quadri alle pareti.

Come arredare casa con stile ed eleganza semplicemente appendendo dei quadri alle pareti

Molto spesso non è necessario acquistare oggetti d’arredo costosi o ingombranti per dare un tocco di originalità alla nostra casa. Possiamo arredarla semplicemente appendendo dei quadri alle pareti. Innanzitutto, è fondamentale capire che tipo di ambiente vogliamo creare. Solo in questo modo riusciremo ad ottenere il risultato desiderato. Possono essere dei quadri a tema floreale, delle fotografie di noi e delle nostre famiglie, o dei quadri moderni con qualche citazione che ci dà la giusta ispirazione ogni giorno.

Soprattutto se non vogliamo spendere troppo nell’acquisto dei quadri, un’ottima soluzione è quella delle stampe incorniciate. Se ne trovano tantissime in commercio, di ogni stile e di ogni argomento. Le stampe sono la soluzione ideale per far si che la nostra casa abbia un tocco di originalità e di colore senza spendere troppo.

Ma come abbinare il tutto? Le forme possono essere di tantissimi tipi, possiamo anche fare un collage di quadri di forme diverse, questo aiuterà a dare movimento e tridimensionalità alla parete. Per quanto riguarda i colori, invece, è bene abbinarli al muro a cui stiamo appendendo i quadri. Se il muro è colorato possiamo scegliere un colore complementare (blu e giallo, verde e viola) per dare un tocco di colore. Oppure possiamo scegliere delle sfumature dello stesso colore della parete per rendere il tutto più armonioso e soft. Se invece la parete è bianca allora possiamo scegliere il colore che più ci piace a seconda di come vogliamo rendere la casa.

Insomma, con i quadri possiamo provare tutte le combinazioni possibili. La cosa più bella è che quando ci stanchiamo di una combinazione anche solo sostituendo o invertendo due quadri avremo un cambiamento in casa, senza mai annoiarci.

