La cameretta dei bambini è una delle stanze più ostiche da arredare. Non si tratta solo di scegliere le luci giuste, o un tavolo comodo. Ma si tratta anche di creare il miglior ambiente dove i propri figli possono crescere, studiare, e giocare. Quindi oggi vedremo come arredare al meglio la cameretta dei figli in tre semplici passi.

Uno spazio per tutto

Il primo passo è capire come gestire gli spazi. Bisogna cercare di adibire ciascuna area della cameretta ad una specifica funzione. Per cui avremo la scrivania, dove si terranno i momenti di studio. Ben separata da questa, potremmo mettere un tappeto, con di fianco una cesta dei giocattoli. Questo sarà il regno del gioco e della creatività. In un’altra zona, avremo armadio e letto. Ne verrà così fuori una cameretta a spazi ben definiti, che sarà gradevole, ordinata, ed allo stesso tempo massimizzerà il benessere dei bambini.

I colori

Le stanze con colori sobri sono molto eleganti, ma non è ciò che serve ai più piccoli. Loro hanno bisogno di tanti colori, questo stimola la loro creatività e felicità. Qui è meglio prediligere i colori pastello, che piacciono tanto soprattutto ai più piccoli. E perchè no, mettiamo pure qualche adesivo carino, o se conosciamo qualcuno con estro artistico, facciamoci dipingere qualcosa di simpatico.

Estetica ed utilità

La migliore cameretta è un ambiente originale, che abbia dei begli accessori e che comunque siano utili. Ad esempio, un pouf. Questo non deve sostituire la sedia della scrivania, perchè questa è importante per la postura. Ma magari messo vicino alla zona giochi il pouf da’ un’aria più giocosa all’ambiente. Se poi ci sono due fratellini, pensiamo ad un letto a castello: permetterà di risparmiare spazio e piacerà tantissimo ai bambini, che vivranno l’ora della nanna come un’avventura.

Ecco quindi la guida su come arredare al meglio la cameretta dei figli in tre semplici passi. Basta definire gli spazi, scegliere bei colori, e trovare accessori che combinano divertimento, estetica ed utilità.