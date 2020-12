Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nel 2015, un ventunenne di Cardiff, ha postato un video dove mostrava come aprire una bottiglia di birra con un foglio di carta A 4.

Questo video ha avuto molto successo, tanto che ha vinto il trofeo Mac Gyver 2015.

Il ragazzo ha escogitato questo metodo, ad una festa, proprio quando non si aveva a disposizione l’apribottiglie.

In effetti, esistono tanti modi per aprire una bottiglia di vetro con un tappo di alluminio, uno di questi è quello di utilizzare un semplice apribottiglie.

Ma, quando ci si trova sprovvisti e magari si è organizzato un pranzo o una cena con amici o parenti, allora si deve inventare a tutti i costi qualche stratagemma.

C’è chi ci sa fare e prova con un accendino, oppure c’è chi prova con le chiavi. Ora vedremo un altro metodo.

Ecco come aprire una bottiglia di birra con un foglio di carta

Aprire una bottiglia di birra con un foglio di carta A 4 non è difficile, basta seguire queste indicazioni.

Se non si è in possesso di questo foglio ne va bene uno qualsiasi.

Procedimento

Piegare il foglio a metà dalla parte del lato corto. Il foglio A 4 è di dimensioni cm. 29 x 21, piegandolo si otterrà un foglio di cm. 29 x 10,5.

A questo punto, ripiegare il foglio in tante strisce strette e lunghe, larghe circa un centimetro, fino ad ottenere un’unica striscia di dimensioni cm 29 x 1. Ripiegare la striscia in due, questa volta dalla parte del lato lungo. Si avrà un unico pezzo di carta di cm. 14,5 x 1. La carta ottenuta sarà molto resistente.

Prendere la bottiglia di birra e impugnarla dov’è il tappo, tenendola stretta.

Prendere la carta e aiutandosi con le dita della mano, sollevare i dentini del tappo incastrando la carta nel punto più resistente, cioè dove è stata fatta l’ultima piega.

La birra sarà finalmente aperta!