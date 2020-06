Come aprire un libretto di risparmio a favore dei nostri figli? Per un genitore la realtà attuale è spesso fonte di ansia e preoccupazione in quanto rischia di mettere in difficoltà il futuro dei propri figli.

Appoggiarsi a degli strumenti finanziari come piani di accumulo e libretti di risparmio può essere una soluzione per contrastare le preoccupazioni genitoriali. Ma è anche un ottimo modo per insegnare ai nostri figli che “mettere da parte”, risparmiare qualcosa per le necessità è di fondamentale importanza. In questo contesto socio economico è importante vedere come aprire un libretto di risparmio a favore dei nostri figli . E vivere tranquilli

Cos’è?

Un libretto di risparmio è un documento ,rilasciato da un istituto di credito, in cui il titolare può versare periodicamente delle somme di denaro. Il libretto di risparmio quindi ha alla base un contratto tra proprietario e l’istituto di credito con cui vengono definite le condizioni a garanzia del risparmio del titolare.

Quanti tipi di libretto di risparmio ci sono?

Le clausole inserite nel contratto definiranno il libretto che andremo ad aprire. Oggi parleremo soprattutto del libretto nominativo: questo documento riporta rigorosamente le generalità del proprietario, in quanto sarà possibile solo per il titolare eseguire le operazioni. Il Libretto al portatore invece è stato in vigore fino al dicembre del 2018 e poi soppresso poiché troppo a rischio di frodi e furti.

Per prima cosa bisogna tenere conto dell’età del figlio a favore del quale andremo ad aprire il libretto.

A) Figlio maggiorenne: si andrà ad aprire un libretto cointestato genitore-figlio

B) Figlio con età inferiore ai dodici anni: saranno previste condizioni agevolate

C) Figlio ultra-tredicenne (minore età) : in cui la gestione del libretto è affidata solo ai genitori

E’ bene precisare che l’apertura del libretto di risparmio è gratuita, ma prevede dei costi annuali, in genere piuttosto contenuti. Il libretto di risparmio può essere una buona soluzione per un genitore che vuole dormire sonni tranquilli.