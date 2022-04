Quando siamo in cucina non sempre tutto ci riesce come vorremmo. Nel momento in cui dobbiamo preparare il pranzo o la cena si possono presentare scomodi imprevisti. Pensiamo a quando dobbiamo aprire barattoli di latta o le classiche scatolette di tonno. Tiriamo la linguetta e, ad un tratto, questa si rompe.

A questo punto potremmo rimediare con il nostro fidato apriscatole, ma non tutti ce l’hanno e forse qualcuno non lo sa neppure usare. Per non mettersi le mani nei capelli e fare i salti mortali per rimediare all’inconveniente, potremmo sfruttare un semplicissimo trucchetto. Vediamo come aprire subito lattine e scatolette senza linguetta in men che non si dica.

Due metodi risaputi

Quando non si ha a disposizione l’apriscatole, il sistema più conosciuto per aprire il nostro barattolino consiste nell’affidarsi a un coltello. Procuriamocene uno, meglio ancora se particolarmente grande e robusto.

Iniziamo appoggiando la punta della lama sul taglio della circonferenza del coperchio. Adesso diamo qualche colpettino con il palmo della mano sul manico, finché non riusciremo a bucare l’alluminio. A questo punto dovremo solamente fare leva col coltello per aprire completamente il barattolo.

In alternativa, a molti sarebbe noto il sistema del cucchiaio. Anche in questo caso non dovremo sforzarci più di tanto per raggiungere l’obiettivo. Come spiegato prima poggiamo la punta sulla circonferenza, quindi facciamo pressione muovendo avanti e indietro il cucchiaio. In pochi secondi dovremmo riuscire a bucare il barattolo e aprirlo del tutto.

Come aprire subito lattine e scatolette senza linguetta con questo trucchetto facilissimo per evitare apriscatole o coltello e cucchiaio

Vi sono delle situazioni di cui tenere conto in cui non ci può essere utile nessuno degli strumenti appena illustrati. Pensiamo a quando si è in spiaggia o si sta facendo un picnic. Le posate che portiamo con noi sono solitamente di plastica e poco robuste, per cui è facile che si rompano.

In queste situazioni, tutto ciò che ci servirà per aprire finalmente le nostre lattine sarà un semplicissimo sasso. Scegliamone uno abbastanza grande e ruvido e procediamo. Mettiamolo per terra o su una superficie piana, poi appoggiamovi sopra il coperchio del barattolo che vogliamo aprire.

Facciamo pressione su un punto della circonferenza fino a che non vedremo del liquido fuoriuscire. In quel momento dovremo aver bucato il coperchio: non ci resterà che forzare l’apertura con un oggetto qualsiasi per completare l’opera.

