Il cocco è un frutto delizioso, ma spesso ci rassegniamo a comprarlo a pezzi in spiaggia a prezzi altissimi, perché non sappiamo come sbucciarlo. Per rompere il guscio duro come un pezzo di legno non bastano martello e scalpello, ci vuole l’abilità di un falegname. Dunque, anche se abbiamo una laurea e due master, ci fermiamo scoraggiati.

Gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa spiegano oggi come aprire facilmente le noci di cocco col sistema segreto dei fruttivendoli. Senza usare nessun attrezzo particolare, oltre a quelli della cucina.

Svuotare la noce dal latte

Per aprire in pochi minuti una noce di cocco, iniziamo svuotandola del cosiddetto latte. Il cavatappi a strappo per il vino è l’attrezzo che ci occorre. Sulla sommità della noce di cocco, ci sono tre dischetti lisci. Proviamo a forarli uno alla volta come se fossero il tappo di sughero di una bottiglia di vino.

Dal guscio della noce di cocco si staccherà una specie di coperchio e potremo far uscire facilmente il latte, che è un liquido trasparente e profumatissimo. Possiamo berlo fresco oppure impiegarlo per fare meravigliosi cocktail, come il Santo Domingo.

Infiliamo ora uno spiedino da barbecue in acciaio nel foro sulla noce di cocco e teniamola sospesa sulla fiamma del fornello per un paio di minuti, usando un guantone protettivo. Ovviamente tenendoci a debita distanza di sicurezza. Bruciacchiamo bene la noce di cocco finché tutta la fibra non sarà completamente sparita e la buccia risulterà leggermente annerita.

Apriti cocco, la magia è fatta

A questo punto impugniamo il pestello per la carne in acciaio o in legno e appoggiamo la noce di cocco su un tagliere, senza farla raffreddare. Cominciamo a dare dei colpetti decisi ma non letali tutto intorno alla noce di cocco.

Ben presto vedremo formarsi una o più crepe lungo la corteccia, vuol dire che siamo sulla buona strada. Proseguiamo a battere moderatamente la noce finché il guscio non si spaccherà da solo. A questo punto avremo la noce di cocco bellissima, intera e liscia davanti ai nostri occhi e potremo tagliarla a pezzi aiutandoci con la punta di un grosso coltello.