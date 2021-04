Le donne di casa lo sanno bene. Far tornare i conti è una lotta quotidiana e per questo, appena si può risparmiare qualcosa, è giusto approfittare. Il caso più classico sono le offerte del supermercato, che su volantini e manifesti pubblicitari vengono sponsorizzate ovunque. Metà prezzo, 3×3, paghi 1 e il secondo prodotto è gratis… Di offerte ce n’è davvero tantissime, tutti i giorni e per tutti i gusti.

Tuttavia, è bene non farsi ammaliare. Avere una grande scorta di detersivi acquistati a basso prezzo è sì un affare. Ma acquistare una gran quantità di un cibo facilmente deperibile, non diventa più un’occasione che ci fa risparmiare se poi non lo riusciamo a consumare entro la data di scadenza.

Ecco perché noi di ProiezionidiBorsa abbiamo pensato a dare qualche dritta su come approfittare delle offerte del supermercato per fare una grande scorta di questo alimento di uso comune.

La pasta

Ovviamente stiamo parlando della italianissima pasta. Più o meno, un piatto di pasta al giorno lo mangiamo tutti. È semplice e veloce da preparare, accontenta tutti e riempie bene. Spesso al supermercato troviamo offerte davvero allettanti e confezioni formato famiglia. L’idea di approfittare è allettante. Ma bisogna fare attenzione, perché se anche non si tratta di una mozzarella fresca, anche la pasta secca industriale, se non conservata correttamente, può andare a male. E allora addio risparmio!

Mollette per bucato

Una volta aperto il pacco di pasta, la cosa più semplice è riporlo nella dispensa della cucina dopo averlo chiuso bene. Un ottimo sistema di sigillatura è usare le classiche mollette da bucato.

Barattoli di vetro

Il barattolo di vetro a chiusura ermetica rappresenta il sistema ancor più sicuro per conservare la pasta secca. Il pacco di plastica, infatti, può presentare una piccola apertura o un taglio microscopico. Fessure così piccole da non far fuoriuscire maccheroni o fusilli, invisibili ad occhio nudo, ma tali da far entrare aria. A contatto con l’aria, il nostro pacco di pasta si riempirà in men che non si dica di farfalline e altri insetti. Una volta arrivati a casa dalla spesa, consigliamo quindi di aprire subito i nostri pacchi di pasta e travasarne il contenuto in appositi barattoli di vetro con chiusura ermetica.

In commercio esistono tanti tipi di barattoli: di design e dai colori più vari. Li possiamo pertanto sistemare su mensole o sul piano della cucina per un bell’effetto estetico.

