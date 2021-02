Approfittare del cashback su Amazon, Netflix e Zalando si può. Non è vero che gli acquisti sul web sono totalmente esclusi da questa facility. È dall’8 dicembre scorso che tutti i media ci ammoniscono sul fatto che il rimborso di Stato con dieci transazioni non vale per gli acquisti fatti su internet.

Eppure, qualcuno lo fa. Gli Esperti di Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa ci spiegano come. Fra l’altro è un modo totalmente legale.

La spesa a casa è una comodità irrinunciabile

Le famiglie dove il fattorino di Amazon suona spesso alla porta, sono sempre di più. Chi è anziano, malato, chi non abita vicino ai luoghi di shopping trova molto comodo, anche quando non piove, non doversi spostare per fare acquisti.

E presto neanche per fare la spesa, visto che stanno partendo le prime sperimentazioni di Amazon Fresh. Che consegnerà a domicilio alimentari anche freschi.

Dunque, la scoperta di poter approfittare del cashback anche su Amazon è davvero gradita. Lo stesso vale per chi di questi tempi ha ridotto molte spese e ogni mese può permettersi pochi sfizi. Mantenendo solo l’abbonamento alla ricchissima vetrina dei film di Netflix, per esempio. O cogliendo le occasioni su Zalando, se serve urgente un paio di scarpe.

Come approfittare del cashback su Amazon, Netflix e Zalando

Ma ecco come approfittare del cashback su Amazon, Netflix e Zalando. Se ne sono accorti per primi quelli che amano fare regali donando i buoni o le carte prepagate. Basta acquistare i buoni regalo o le carte prepagate di Amazon, Netflix, Zalando, ma anche di Playstation o Infinity se si preferisce.

Li troviamo alle casse degli store che frequentiamo abitualmente. Nei negozi di elettronica, per esempio, ma anche nelle librerie Feltrinelli e Mondadori.

Se abbiamo già associato la nostra carta di credito o il nostro bancomat all’app di PagoPa, il pagamento viene regolarmente registrato. E così possiamo approfittare del cashback!