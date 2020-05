Buona la sorte dei proprietari di auto e moto che in questo momento possono approfittare di prezzi particolarmente bassi. Vediamo come approfittare del momento favorevole ben sapendo che non capiterà facilmente di poter cogliere un’occasione simile. Di solito il costo delle polizze assicurative rappresenta una delle voci più rilevanti nel bilancio delle spese familiari perché comporta l’esborso di cifre importanti.

Automobilisti e motociclisti sinora hanno già avuto modo di tagliare i costi del rifornimento a seguito del lockdown che il coronavirus ha dettato. Di sicuro avrebbero preferito godere della libertà di circolare con i propri mezzi, tuttavia a fine mese il risparmio di carburante è stato evidente. Ai soldi così accantonati se ne potrebbero sommare altri per cui vediamo come approfittare dei prezzi bassi delle assicurazioni auto e moto.

La responsabilità civile auto (Rca) purtroppo costituisce una spesa inevitabile perché ogni automobilista o motociclista è obbligato a stipulare una polizza assicurativa. Il contratto assicurativo serve a tutelare e a coprire eventuali danni che potrebbero sopraggiungere alla guida dei veicoli. Come i proprietari di auto e moto hanno risparmiato in questi due lunghi mesi di mancata circolazione, lo stesso può dirsi per le compagnie assicurative.

Come approfittare dei prezzi bassi delle assicurazioni auto e moto

Negli ultimi tre mesi si è registrato difatti un calo verticale del numero di sinistri e incidenti stradali a seguito dell’impossibilità di muoversi liberamente. Il sistema economico nazionale ha subito un duro colpo che non ha risparmiato le famiglie con basso profilo reddituale. A sostegno delle precarie condizioni finanziarie di moltissimi lavoratori il Governo ha statuito la proroga di alcuni pagamenti in scadenza fra cui le polizze assicurative.

Attualmente più che prorogare il pagamento della copertura assicurativa conviene piuttosto stipulare o rinnovare la polizza quanto prima. Ciò in virtù del drastico calo dei prezzi che riserva ampi margini di risparmio soprattutto ai proprietari di moto. Con l’arrivo della stagione estiva e la fine del lockdown si è moltiplicato il numero dei preventivi che automobilisti e motociclisti hanno richiesto online.

Il taglio delle tariffe assicurative assicura convenienza a chi sottoscrive una polizza in questi giorni, ma si raccomanda di non rimandare la stipula del contratto. Ciò perché la fine del lockdown ha già rimesso in circolazione migliaia di veicoli con un conseguente aumento delle probabilità di sinistri. Il che equivale a dire che a giorni le compagnie assicurative non potranno garantire oltre prezzi così bassi e il premio aumenterà entro breve tempo.