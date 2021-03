Applicare lo smalto lo smalto alle unghie può sembrare una cosa molto semplice, da fare in pochi minuti e che tutti sono in grado di fare. Dopo la prima mezza giornata, possiamo renderci conto di avere fatto degli errori banali che hanno compromesso lo smalto delle nostre unghie. O peggio ancora, le unghie stesse.

Togliendo uno smalto rosso, che si sbeccato facilmente, potremmo infatti renderci conto di avere le unghie macchiate del pigmento dello smalto. Questo succede perché con molta probabilità abbiamo commesso degli errori nell’applicazione dello smalto stesso. Questo articolo servirà proprio a capire bene come applicare lo smalto, per evitare macchie sulle unghie.

Partire sempre dal base coat

Il base coat è una base per smalto, che si applica sulle unghie prima dello smalto vero e proprio. Questo prodotto si presenta come uno smalto trasparente ma ha una funzione specifica. Serve in primis a fare durare lo smalto molto più a lungo, poiché lo renderà più resistente. Inoltre, evita che lo smalto venga applicato direttamente sul letto dell’unghia e che la macchi.

Soprattutto le tinte che contengono il rosso, tendono a macchiare le unghie. Questo è fastidioso, soprattutto se dopo aver tolto lo smalto rosso, vogliamo lasciare le unghie al naturale. Con una base di questo tipo sotto lo smalto, questo non succederà più.

Lo smalto dopo la base

Dopo avere applicato il base coat e averlo fatto asciugare, sarà il momento dello smalto vero e proprio. Scegliere, quindi, il colore che più si preferisce e applicarlo normalmente come sempre.

Un modo intelligente di applicare lo smalto è quello di evitare troppe passate di colore. Uno strato troppo grosso di smalto potrebbe allungare moltissimo i tempi di asciugatura e dar luogo a un effetto molto grossolano.

Infine il top coat

Il top coat è un prodotto trasparente, come il base coat. La sua funzione è quella di sigillante. Va applicato dopo la totale asciugatura dello smalto colorato, su tutto il letto dell’unghia, compresi i bordi.

Sigillerà lo smalto, evitando che si rovini facilmente, o che si sbecchi, e lo farà durare molto più a lungo. Inoltre l’effetto lucido del top coat farà sembrare quasi un gel il nostro smalto, con un effetto super glossy e brillante.

Con questa tecnica che spiega come applicare lo smalto per evitare macchie sulle unghie, non solo si eviteranno le fastidiose macchie, ma lo smalto durerà molto più a lungo.