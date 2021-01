Anche in tempi di Covid 19 e di mascherina c’è chi proprio non riesce a rinunciare al rossetto. Ragion per cui si fa sempre più impellente la necessità di spiegare come applicare il rossetto sulle labbra ed evitare sbavature fastidiose

Chi adora indossare il rossetto in ogni occasione sa che la preoccupazione più grande, o comunque il pensiero costante, va a come far durare il nostro lipstick più a lungo possibile.

Vediamo quindi nel dettaglio come applicare il rossetto sulle labbra ed evitare sbavature fastidiose

Seguendo questi semplici consigli, sarà possibile allungare la tenuta del rossetto che scegliamo di indossare, nonché evitare antiestetiche macchie. Prima di procedere con gli step da seguire, ricordiamo che commettere degli errori nell’applicazione capita a tutte e niente è irrimediabile. Per correggere gli errori di applicazione del rossetto conviene avere un pennello piccolo e del correttore liquido. Prima di cominciare assicuriamoci, quindi, che quest’ultimi siano presenti nel nostro beauty case.

Esfoliazione, idratazione e base

Per assicurare una lunga e perfetta tenuta, è importante esfoliare le labbra, ovvero eliminare pellicine e cellule morte. Non è necessario farlo ogni giorno, basta ripetere la routine una volta alla settimana. Se non si hanno a disposizione prodotti cosmetici per l’esfoliazione delle labbra, possiamo anche usare lo spazzolino o un prodotto naturale a base di miele e zucchero emulsionati fra loro.

L’idratazione è invece un’operazione che suggeriamo di effettuare quotidianamente prima della stesura del lipstick. L’ideale è applicare una crema apposita o un balsamo nutritivo qualche minuto prima di stendere il rossetto. Mantenere le labbra ben nutrite infatti assicura una tenuta maggiore e un effetto estetico decisamente più gradevole.

L’ultima azione raccomandata prima di applicare il rossetto è quella di stendere sulle labbra una base. In commercio esistono appositi prodotti chiamati primer labbra. Tuttavia, basterà stendere anche solo un velo di fondotinta o un correttore per ottenere un ottimo risultato.

Matita di contorno

Ecco che non resta che definire il contorno labbra con un’apposita matita. Questa operazione è necessaria sempre per evitare che il rossetto “strabordi” e finisca nella zona del contorno labbra. Finalmente si può procedere con la stesura del rossetto, operazione che i più esperti effettueranno con l’aiuto di un pennello.

L’ultimo tocco consiste nel tamponare leggermente le labbra con una velina per eliminare il prodotto in eccesso.

Dunque ecco una guida completa su come applicare il rossetto sulle labbra ed evitare sbavature fastidiose.

