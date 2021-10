Come applicare il rossetto scuro per ottenere un meraviglioso effetto naturale e labbra super carnose 

Il rossetto è un fedele compagno di make up per molte donne, quel tocco di colore che ci dona un aspetto più radioso. E che rende le nostre labbra più belle, rimpolpate e carnose.

Tra i rossetti di tendenza, da qualche anno a questa parte, stanno spopolando quelli nude. Si tratta di colorazioni molto delicate, sfumature del color carne, che esaltano il colore naturale delle nostre labbra e si adattano un po’ a tutto.

Per questo motivo, magari abbiamo abbandonato in fondo ad un cassetto i rossetti più scuri come quelli rossi e rosa/fucsia. O li destiniamo ad occasioni particolari e alle uscite serali.

In realtà questo potrebbe essere un vero, piccolo peccato del make up. Perché il rossetto scuro non per forza deve tingere le nostre labbra in maniera decisa e vistosa.

Può farlo anche in maniera tenue regalandoci un risultato più naturale, perfetto per tutti i giorni. Come?

Basta conoscere il metodo giusto d’applicazione e in un batter d’occhio potremmo dare nuova vita ai nostri rossetti più scuri.

Andiamo a scoprire come fare proprio in questo articolo.

La versione per la sera

Partiamo intanto da un consiglio bonus. Siamo certe che quando applichiamo il rossetto scuro per la sera o per le nostre uscite importanti lo facciamo nel modo corretto?

Molto spesso lo passiamo direttamente sulle labbra, magari due volte, e pensiamo che possa andare bene. Effettivamente è così.

Però per un risultato ancora più impeccabile e professionale dovremmo applicarlo con un pennello piccolissimo e a setole piatte.

Vediamo il procedimento:

preleviamo poco prodotto alla volta con il pennellino;

lo stendiamo sulle labbra partendo dal bordo, delineato prima con una matita, e andando verso l’interno;

completiamo con un’altra passata e picchiettiamo le labbra tra di loro.

Il gioco è fatto e siamo pronte a sfoggiare il miglior rossetto della nostra vita perché applicato come farebbe un make up artist.

Come applicare il rossetto scuro per ottenere un meraviglioso effetto naturale e labbra super carnose

Ma vediamo, invece, come ottenere un effetto naturale e labbra super carnose sfruttando il rossetto scuro. Basta cambiare metodo di applicazione.

Abbandoniamo il pennellino e utilizziamo le nostre dita.

Vediamo il procedimento da ripetere due volte:

con il polpastrello preleviamo poco prodotto, strofinandolo sul rossetto;

poi andiamo a picchiettarlo sulle nostre labbra seguendone il contorno, in maniera delicata.

Il risultato che otterremo sarà proprio più naturale:

un colore più sfumato e tenue;

labbra meno coperte;

contorni meno definiti.

Le nostre labbra ci appariranno immediatamente più in salute, piene e davvero belle ma non eccessive.

Ecco, quindi, come applicare il rossetto scuro per ottenere un meraviglioso effetto naturale e labbra super carnose.

Bastano i nostri polpastrelli e trasformeremo il nostro rossetto da sera in uno perfetto per il giorno.

