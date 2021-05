Alcune volte si pensa che superati i quarant’anni non si possa osare con un po’ di rossetto rosso.

Niente di più falso.

Il rossetto rosso dona colore, trasmette allegria e, a seconda della tonalità, possiamo usarlo sia di giorno che di sera.

L’unica cosa su cui bisogna essere molto attente è la sua applicazione sulle labbra. Noi della Redazione vogliamo svelare come applicare il rossetto rosso a cinquant’anni per valorizzare le labbra ed esaltare la propria femminilità con eleganza.

Tutti i segreti per una texture perfetta

La regola principale che non si può dimenticare è che la scelta del colore del rossetto dipende dal colorito della pelle. Se si ha una tonalità chiara è ottimo il colore rosso chiaro o scuro; per le pelli olivastre sì ai toni dell’arancio e rosa canina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Occhio anche alla texture: questa deve essere una via di mezzo. No a rossetti troppo cremosi o a lucida labbra, ma neanche a quelli molto opachi e secchi.

Prima di applicare il rossetto bisogna preparare la pelle. Per eliminare le pellicine e per rendere le labbra più morbide si può fare uno scrub. Anche. Il vecchio trucco della nonna può andare bene: con un po’ di zucchero e olio d’oliva basterà solo strofinare il composto per 2 minuti.

Poi, è il momento della base: sia un primer che un contorno occhi sulle labbra permetteranno al rossetto di stendersi con maggiore facilità e una maggiore resistenza.

Anche i contorni delle labbra sono importanti se si desidera un look curato. Dopo aver applicato la matita labbra dello stesso colore del rossetto sarà doveroso sfumarla per rendere tutto ancora più naturale.

Scelte da scartare e colori da considerare

Si può applicare il rossetto rosso aiutandosi con un piccolo pennellino ma occorre spalmarlo in maniera omogenea.

No invece ai colori nude, soprattutto se di gradazione più chiara rispetto al colorito del proprio incarnato. In questo modo, infatti, il colorito della propria pelle sembrerà spento e il rossetto regalerà anni più anziché far sembrare più giovani.

Infine, una piccola. curiosità riguarda il rapporto tra capelli e rossetto. Infatti, a cinquant’anni, è possibile scegliere delle tonalità di colore del rossetto basandosi anche sul colore dei capelli. Soprattutto si è scelto di optare per una chioma argentata, il rossetto rosso valorizzerà ancora di più il viso e il proprio sorriso.

Scrub, primer, matita e rossetto rosso: ecco spiegato come applicare il rossetto rosso a cinquant’anni per valorizzare le labbra ed esaltare la propria femminilità con eleganza.