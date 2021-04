Quadri e cornici non solo riempiono una parete spoglia, ma possono essere un vero elemento d’arredo. Si possono creare dei bellissimi gallery wall che danno quel tocco in più alle nostre case. Foto di famiglia o d’arte che ci rappresentano danno carattere al nostro appartamento. Ma ogni volta che dobbiamo appenderli comincia il problema. I chiodi non si infilano bene nel muro, o non sono perfettamente allineati. Quindi ci tocca stuccare il buco sbagliato e ricominciare. Ecco un trucco geniale che pochi conoscono. Ma che può davvero semplificarci la vita.

Ecco tutto l’occorrente

Ci serviranno un paio di cose che in genere abbiamo già in casa. Del nastro adesivo di carta, un pennarello, una livella, chiodi e martello. Oppure un trapano e delle viti con tasselli se preferiamo appenderli così. Ora tagliamo una striscia di nastro carta e applichiamolo in corrispondenza dei ganci della cornice. Se vogliamo appendere un quadro che non ha ganci basterà applicarlo dove ci serve. Ora con il pennarello facciamo dei puntini in corrispondenza di dove andranno i chiodi.

Come appendere quadri e cornici sempre dritti al primo colpo con un trucco che pochi conoscono

Non ci resta che togliere il nastro dal quadro e applicarlo sulla parete. Per essere sicuri che sia dritto usiamo la livella. Controlliamo che la bolla sia perfettamente al centro. Se non abbiamo una livella basterà scaricare un’applicazione sul telefono e usare quella. È facile trovarla, basterà cercare livella. Ora che il nastro è perfettamente dritto piantiamo i chiodi o trapaniamo. In corrispondenza del tondino che abbiamo disegnato. Rimuoviamo il nastro e il gioco è fatto! Ecco dei quadri perfettamente appesi!

Ecco come appendere quadri e cornici sempre dritti al primo colpo con un trucco che pochi conoscono. Il nastro di carta non solo ci permette di essere precisi. Ma intrappolerà anche tutta la polvere che si forma bucando la parete. Geniale, no?

Approfondimento

Rendiamo accogliente e originale la casa arredandola con queste foto su legno.