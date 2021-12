Per attirare la dea bendata durante la notte di Capodanno, sperando che questa non ci lasci più nei mesi che verranno, si cerca di sfoderare ogni arma a disposizione.

La prima cosa che non può proprio mancare è del classico cibo portafortuna.

In Italia, rientrano in questa categoria le lenticchie, il maiale e i chicchi di melagrana, ma si prende spunto anche dal resto del Mondo. Via libera a fagioli, mandarini, uva e marzapane.

In realtà, non finisce qui, perché oltre al cibo anche il settore della botanica ci può venire in soccorso.

Tra le tante piante, proprio il vischio non può mancare a San Silvestro e oggi scopriremo come metterlo “a penzoloni” per un concentrato di buona sorte.

Come appendere il vischio in casa con questo metodo semplicissimo e veloce per il tipico bacio portafortuna

Il vischio è una pianta sempreverde che in natura raggiunge modeste dimensioni e che ha un assetto cespuglioso.

La sua particolarità è che cresce sopra altri alberi, incastrandosi tra i vari rami dai quali trae linfa vitale.

Le sue foglie sono piccoline, curveggianti e leggermente carnose, disposte in maniera spaziosa sui vari sottili steli. A queste si intervallano delle piccole bacche dal colore bianco, simili a tante perline, tratto distintivo della pianta.

Arrivato il 31 dicembre, quando decidiamo di andare a comprare il vischio, lo troviamo dal fioraio in tanti piccoli mazzetti.

Generalmente, sono pensati per essere appesi a testa in giù, in modo tale che le varie coppie, passandoci sotto, possano scambiarsi il bacio portafortuna dell’amore.

Tuttavia, questi mazzetti non sono predisposti adeguatamente per questo scopo.

Ecco che, allora, possiamo intervenire noi.

Occorrente

un nastro rosso;

del filo in nylon di canna da pesca;

un elastico verde.

Procedimento

Per prima cosa prepariamo un mazzo di vischio che sia bello pieno di verde e bacche.

Cerchiamo di selezionare dei rami di pari lunghezza per evitare che qualcuno sbuchi fuori in maniera antiestetica. Diversamente, possiamo accorciarli con delle piccole cesoie.

A questo punto, fermiamo il mazzo con un elastico da rigirare sulla punta dei gambi.

Tagliamo un pezzo di filo di canna da pesca, lungo almeno 20 centimetri, e fissiamo un’estremità con un nodino, attorno all’elastico.

Cerchiamo poi di passarlo sotto ai vari giri dell’elastico, in modo tale da renderlo ben saldo.

Con la parte di filo di canna da pesca rimasta sciolta ricaviamo, invece, un piccolo cappio. Questo andrà poi appeso ad un chiodino e terrà il mazzo appeso a testa in giù. Così facendo sembrerà sospeso in aria per un tocco di mangia in più.

Infine, per coprire il groviglio creato dall’elastico, utilizziamo il nastro rosso e facciamo un bel fiocco.

Quindi, ecco come appendere il vischio in casa con questo metodo semplicissimo e veloce per il tipico bacio portafortuna.

Un altro metodo

In alternativa, potremmo fissare i gambi con del fil di ferro.

Dallo stesso pezzo, poi, potremmo ricavare il cappio e rivestire tutto con del nastro rosso o dorato da fissare con colla a caldo.

