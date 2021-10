Diciamocelo chiaramente: la nostra è un po’ la società dell’apparenza. Sempre più spesso i media vengono accusati di proporre ideali di perfezione che ci affascinano e ci spingono ad imitarli.

Modelli di perfezione e insicurezze

La querelle sui filtri Instagram è abbastanza recente, mentre sicuramente più longevo è il dibattito sul “magro è bello”.

Per sdoganare i vari cliché sul fisico, abbiamo assistito negli ultimi anni ad un cambio di rotta. Pensiamo ad esempio alle modelle curvy che sono finalmente approdate in passerella.

Sta di fatto che comunque molti si sentono ancora insicuri e magari si impuntano su un modello di perfezione da raggiungere.

Certo, avere cura del proprio corpo è importante, ma al primo posto rimane sempre la salute.

Una soluzione semplice

Il consiglio è ovviamente no alle diete o ai cambiamenti drastici, anche perché a volte basta davvero poco per sfoggiare una silhouette invidiabile. Scopriamo insieme come apparire più in forma e slanciati con pochi semplici accorgimenti nel vestirsi.

Il primo stratagemma che viene in mente è sicuramente l’utilizzo dei tacchi. Vero, ma attenzione a non esagerare: un tacco troppo alto rimarcherà la bassa statura, anziché farla dimenticare. Meglio scegliere altezze proporzionate e prediligere scarpe appuntite per allungare visivamente la gamba. Per l’uomo che vuole apparire con qualche centimetro in più l’ideale sono gli alza tacchi, adattabili anche alle scarpe da ginnastica.

Eccoci arrivati ai pantaloni: sono consigliati i modelli a vita alta ed è bene che siano aderenti anziché troppo larghi. Per chi preferisce le gonne, assolutamente da evitare la mezza lunghezza, davvero molto penalizzante.

Come apparire più in forma e slanciati con pochi semplici accorgimenti nel vestirsi

Per quanto riguarda il busto, le camicie si qualificano come insospettabili alleate. Lasciando slacciati i primi bottoni, si ottiene infatti uno scollo a “V” che contribuirà a slanciare la figura.

Molti di noi già sanno che le righe e il colore nero sono ottimi elementi per snellire la figura e accentuarne la verticalità. Se però non siamo amanti del genere, affidiamoci al monocolore: scegliamo una tinta che ci piace e usiamola per tutto l’outfit. Abbinando troppi colori otterremo solo una figura spezzata.

Attenzione alla scelta della borsa

Un’ultima nota riguarda gli accessori. I più forse ignorano che anche la scelta della borsa gioca un ruolo fondamentale nel valorizzare la silhouette. Ancora una volta, meglio preferire il “mini” al “maxi”: optando per borse molto grandi rischiamo solo di appesantire e abbassare la figura.