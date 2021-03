Ogni volta che apriamo Instagram e vediamo le foto degli influencer ci chiediamo come sia possibile che le loro foto siano così perfette. Paesaggi da cartolina e primi piani da Oscar: sebbene l’aspetto fisico sia importante, dobbiamo sapere che non è tutto. Ci sono dei trucchetti che possiamo adottare per sembrare sempre perfetti nelle foto. No, non stiamo parlando di Photoshop ed oggi vogliamo spiegare come apparire perfetti nelle foto seguendo questi semplici trucchi.

L’abbigliamento giusto

Sebbene l’aspetto fisico non sia tutto, è necessario valorizzarlo con l’abbigliamento più adatto per ottenere l’effetto sperato e dunque scegliere i giusti capi d’abbigliamento in base alla propria fisicità. Seguendo le poche e semplici regole che troviamo in questo articolo, saremo in grado di scegliere i capi più adatti in base al nostro tipo di fisicità.

No alle foto dal basso

Se diamo uno sguardo alle foto più belle su Instagram, noteremo che difficilmente ci saranno scatti effettuati dal basso, perché essi rendono la nostra figura più tozza e bassa. Pertanto, consigliamo di prediligere foto con un’inquadratura dall’alto o ad altezza degli occhi.

La postura corretta

Specialmente quando dobbiamo scattare una foto a figura intera, la postura è fondamentale per ottenere un buon risultato. Pertanto, manteniamo la schiena dritta, l’addome contratto e il petto all’infuori. Inoltre, se vogliamo cercare di creare un effetto ottico per sembrare più magre e alte, possiamo mettere un piede davanti all’altro: in questo modo si riduce la circonferenza delle cosce e sembreremo più snelli. Lo stesso discorso vale per le braccia: se lasciate cadere lungo al corpo, tenderanno ad accentuare la nostra silhouette magari non proprio perfetta. E infine lo sguardo: tenere in foto il mento all’insù ci permette di nascondere il doppio mento perché, in questo modo, manteniamo la pelle del collo distesa.

Spontaneità

Questa probabilmente è la regola più banale ma, in fin dei conti, è anche la più importante. Una foto spontanea con un sorriso naturale vince sopra ogni postura finta e costruita.

Questi sono i nostri consigli su come apparire perfetti nelle foto seguendo questi semplici trucchi: provare per credere.