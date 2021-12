Dopo i menù per le feste, i regali e gli addobbi per la casa, è il momento di pensare a imbandire la tavola. Apparecchiarla con gusto rende infatti l’esperienza di ogni ospite davvero unica e indimenticabile.

Oltre alle classiche regole di abbinamenti e al galateo per imbandire la tavola, è importante tenere un occhio anche sui dettagli che fanno la differenza. Vediamo quindi 3 idee molto semplici, ma geniali, che pochi prendono in considerazione e che possiamo provare quest’anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come apparecchiare la tavola per le feste e renderla sofisticata con queste 3 semplici ma geniali idee

Se vogliamo vedere la nostra tavola imbandita brillare di eleganza nei giorni di festa, ecco i tre dettagli assolutamente da non trascurare.

Il primo dettaglio sono i tovaglioli, che si possono legare al centro con un bellissimo nastro di raso, cotone o di un caldo velluto. Infilare sotto il nastro un rametto di abete e una pigna, delle bacche rosse oppure far spuntare una semplice pallina dorata. Potremmo poi posarlo al centro del piatto, possibilmente bianco.

Un’altra idea elegante prevede di sovrapporre a una tovaglia lunga di cotone, raso o lino un runner che percorra la tavola per il lungo. La tovaglia dovrà essere di un colore neutro e chiaro, come il bianco, mentre il runner color oro per un tocco raffinato o di un più festoso rosso. Il runner può essere in tinta unita, ma anche decorato con semplici ricami oppure dei merletti.

Infine, è un gesto delizioso posare un oggetto a tema accanto al segnaposto. Un biscotto di Pan di zenzero, un ciuffo di ghirlanda con una pallina colorata oppure un frutto fresco. Prima fra tutti la melagrana, che aiuterebbe anche contro il colesterolo alto grazie a questi nutrienti e che porterebbe fortuna. O ancora, si possono tagliare, far essiccare e posare sul tavolo, per ogni posto, delle gioiose fettine d’arancia.

Ecco come apparecchiare la tavola per le feste e renderla sofisticata con queste 3 semplici ma geniali idee.

Un tocco di classe e di gusto per un cenone da ricordare

Per un cenone memorabile, ora la tavola è davvero imbandita a dovere. Potremmo dare un ultimo tocco di classe, sia per la tavola sia per la casa, con queste 4 decorazioni sfiziose fai da te. Un modo economico e originale per creare un’atmosfera scintillante e festosa con pochi semplici oggetti che abbiamo in casa.

Per finire, portiamo sul tavolo anche il gusto, e che sia stupefacente. Potremmo scegliere per esempio questo vino bianco eletto migliore del Mondo che costa pochissimo, è italiano ed è buono quanto un prodotto di lusso.