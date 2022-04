“La tavola è come una tela dipinta che ci insegna che “oggi” è una volta sola. L’immagine dipinta svanisce alla fine della giornata, ma il suo ricordo resta scolpito nella mente delle persone che erano sedute al nostro stesso tavolo.” Così Banana Yoshimoto, nel libro “Un viaggio chiamato vita”, definisce l’importanza della tavola.

Effettivamente preparare una tavola speciale migliora l’accoglienza dei propri ospiti.

Per la prossima Pasqua dunque ecco alcuni spunti.

Come apparecchiare la tavola, mettere le posate e i bicchieri per il pranzo di Pasqua per fare restare tutti a bocca aperta

La domenica pasquale è nell’immaginario una giornata volta al relax, alla convivialità informale ma curata nei dettagli. Bisogna quindi scegliere qualcosa di accogliente ma non invadente.

Si può giocare con i colori. Puntare sulle tinte pastello senza eccedere per non creare un effetto fanciullesco. La tavola perderebbe il tono raffinato di cui siamo alla ricerca.

Si può optare per una tovaglia di tessuto pregiato fiorato a cui abbinare piatti bianchi, posate in acciaio classiche e bicchieri di colori che richiamino le tinte della tovaglia stessa. In questo caso è preferibile non aggiungere un centro tavola con fiori recisi. Meglio piuttosto crearlo con elementi che richiamino il concetto di Pasqua. Utilizziamo uova, pulcini, fiori di stagione ed ecco la tavola più chic e festosa.

Per una tavola più informale si possono scegliere delle table-mat con colorazioni accese e disegni geometrici, ponendo sulle tovagliette piatti monocromatici di forgia rustica, posate con manici colorati ton sur ton e bicchieri in cristallo.

In questo caso è molto importante fare attenzione alla combinazione dei colori, facendo in modo che non risultino troppi contrasti

Come apparecchiare la tavola per ottenere anche un bell’effetto visivo?

Qualora invece si prediliga una scelta più classica, sarà possibile rivestire il tavolo da pranzo con una tovaglia color crema o bianca di tessuto pregiato ed i suoi tovaglioli abbinati, posate in acciaio stile inglese, un tumbler per l’acqua ed un calice a stelo per il vino. Se fosse questa l’opzione prescelta, si dovrà puntare sul centro tavola per ravvivare il tutto. Un’idea può essere quella di scegliere un vaso trasparente, rettangolare o rotondo a seconda della forma del tavolo, riempirlo con uova precedentemente lessate e colorate con toni pastello. Al centro delle uova nascondere poi la classica spugna floreale imbevuta e completare la decorazione con ranuncoli o tulipani: si otterrà un effetto trompe l’oleil.

L’apparecchiatura secondo le regole del Galateo è fondamentale

Oltre alle combinazioni di forme e colori è molto importante seguire le regole del bon ton durante l’apparecchiatura. La scelta ed il posizionamento delle posate può presentare delle difficoltà. Dovranno essere scelte in base alle pietanze previste nel menù e andranno disposte in ordine di utilizzo partendo dall’esterno e andando verso il piatto. Sulla sinistra avremo quindi due forchette, una per il primo e l’altra per il secondo. Nel caso fosse una portata di pesce, dovrà essere la forchetta dedicata. A destra troveremo il coltello con la lama rivolta verso il piatto ed anche in questo caso dovrà esserci il coltello da pesce nel caso il menù lo preveda. Di seguito ci sarà il cucchiaio se avrete preparato delle pietanze brodose.

Sopra i piatti troveremo la forchettina ed il coltellino da dolce o frutta ed eventualmente il cucchiaino da dessert. Attenzione a quest’ultimo. Deve essere più piccolo di un cucchiaio da tavola ma più grande di un cucchiaino da thè. Inoltre dovrà essere apparecchiato solo se servirete dolci al cucchiaio o macedonie e gelato.

Ecco come apparecchiare la tavola e con un occhio ai dettagli la vostra “tela dipinta” sarà un capolavoro.

