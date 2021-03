Sempre sul tema di come anticipare la pensione, oggi esaminiamo un caso che può essere utile a molti Lettori che nell’arco della vita lavorativa hanno lavorato in vari Stati. Si tratta, ad esempio, di coloro che hanno versato contributi in Italia e in paesi esteri. La domanda posti agli Esperti di ProiezionidiBorsa riguarda come anticipare la pensione a 64 anni con contributi vari, versati in Italia e in Spagna. Esaminiamo il caso seguendo le regole generali utili a molti che si trovano in questa situazione, residenti in Italia.

Come anticipare la pensione a 64 anni con contributi vari?

Nel caso un lavoratore ha versato contributi in Italia e all’estero, bisogna operare il riscatto o la totalizzazione dei contributi esteri versati per consentire il pensionamento al lavoratore. Lavorare all’estero comporta legami sia in riferimento all’aspetto fiscale che previdenziale. Il diritto al pensionamento è sempre garantito anche nell’ambito degli Stati europei contraenti.

Ciò è possibile grazie ad apposite convenzioni bilaterali. Questi accordi hanno l’obiettivo di garantire ai lavoratori migranti la tutela previdenziale e pensionistica con le stesse modalità se avessero lavorato sempre nello stesso Stato.

Totalizzazione dei contributi

Tale meccanismo è possibile con la totalizzazione dei periodi assicurativi.

L’Italia ha stipulato una serie di accordi bilaterali con vari Paesi. Attualmente sono in vigore gli accordi con:

a) Australia;

b) Argentina;

c) Brasile;

d) Capo Verde;

e) Canada;

f) Jersey;

g) Israele;

h) Principato di Monaco;

i) Jugoslavia, Macedonia, Bosnia, Montenegro, Serbia;

j) Stati Uniti;

k) Uruguay;

l) Tunisia;

m) Venezuela

n) Città del Vaticano.

Le varie prestazioni pensionistiche

Come anticipare la pensione a 64 anni con contributi vari? Le prestazioni assistenziali, previdenziali e pensionistiche in ambiti assicurativi sono:

a) vecchiaia, superstiti e invalidità;

b) infortuni sul lavoro e malattie professionali;

c) assegni familiari;

d) malattia e maternità;

e) disoccupazione.

Quindi, per accedere a queste misure bisogna operare la totalizzazione dei contributi che non devono riguardare periodi coincidenti. Inoltre, lo Stato concede la pensione per contributi accreditati superiore all’anno.

La totalizzazione può essere applicata per tutti i paesi della Comunità Europea, oltre a Croazia e Svizzera.

Ogni singolo Stato, tramite accordo o trattato, disciplina i periodi assicurativi che permettono di procedere alla totalizzazione e la loro durata. Per la liquidazione della pensione, bisogna raggiungere i requisiti contributivi e anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia o anticipata prevista dalla normativa vigente.

Da precisare che la totalizzazione contributiva non opera quando il lavoratore ha maturato nello Stato estero i requisiti previsti per la pensione.

Riscatto contributivo

Se i contributi sono versati in uno Stato che non prevede la convenzione, è sempre possibile accedere alla pensione con il raggruppamento dei contributi. In questi casi, bisogna presentare domanda di riscatto all’INPS, che è molto oneroso. Questo significa che il lavoratore, per operare il riscatto dei contributi, dovrà pagare gli oneri in base agli anni da riscattare.

Possono chiedere il riscatto dei contributi oltre al lavoratore anche i superstiti. La domanda deve essere presentata all’INPS allegando il certificato di cittadinanza italiana e la prova dell’effettivo rapporto di lavoro svolto all’estero.

Come anticipare la pensione a 64 anni con contributi vari? I contributi versati all’estero sono utili per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, ma anche per la Quota 100 e l’Opzione Donna. I contributi esteri sono sommati alla contribuzione versata in Italia e sono utili al raggiungimento del requisito contributivo

richiesto dalle varie misure. Quindi, la prima cosa da fare è operare il riscatto o la totalizzazione contributiva. Consigliamo di rivolgersi direttamente all’INPS per la documentazione specifica da allegare alla domanda.