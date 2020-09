Ieri uno schiaffo sulle Borse di tutto il mondo. Uno schiaffo che, a dire la verità, era anche prevedibile. Infatti i contagi hanno evidenziato definitivamente un trend al rialzo. Lo stesso dicasi per i vari lockdown (o minacce di attuarli) sempre più numerosi. Partendo da questa premessa, com’è andata la mattinata sui mercati e quali sono i rating degli analisti?

La situazione sugli indici

Dopo quanto visto ieri è più che lecito domandarsi com’è andata la mattinata sui mercati e quali sono i rating degli analisti. Domanda che trova una risposta rassicurante proprio nei numeri che in queste ore si registrano sugli indici. Infatti quando mancano 10 minuti alle 14, il Ftse Mib si trova a guadagnare l’1,45%. In buona compagnia di tutti gli altri mercati europei. Il Dax di Francoforte vanta un +1,11%, il Cac 40 di Parigi arriva a 0,7% e il Ftse 100 di Londra a 0,5%.

I rating a Piazza Affari

Tra le raccomandazioni di oggi degli analisti è da segnalare il report di Banca Akros. Per i suoi esperti il consiglio è quello di comprare (buy) ticoli come CNH Industrial (target fissato a 8,50 euro), Digital Bros (24,50 euro), Leonardo (8,50 euro), Telecom Italia (0,60 euro). Per nomi del calibro di Enel (MIL:ENEL)(9 euro) e Recordati (52 euro) il rating è addirittura add. Leonardo suscita l’interesse anche degli esperti di Intesa SanPaolo che consigliano un buy sul titolo a 9 euro. Mentre per Terna (6,20 euro) e Wiit (148,60 euro) si va su un rating add.

I futures a Wall Street

Quando in Italia sono praticamente le 14, negli Usa i futures dell’S&P 500 vedono un leggero segno più con lo 0,2%. Idem per il Nasdaq a 0,4% mentre il Dow ondeggia intorno ala parità con un +0,02%.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro da monitorare oggi sui mercati sono da citare: la fiducia dei consumatori nell’Eurozona (settembre) e, dagli Usa, le vendite di case esistenti (agosto). Entrambi in pubblicazione alle 16.