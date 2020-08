Come andare in pensione grazie al cumulo dei contributi? Una soluzione per chi ha versato anni di contributi in gestioni pensionistiche differenti è quella di utilizzare il cumulo. Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno raccolto le informazioni utili al lettore che intende raggiungere il pensionamento e proviene da gestioni previdenziali differenti. Vediamo allora come funziona questa modalità.

Come funziona il cumulo dei contributi

Il cumulo contributivo dei periodi assicurativi è una forma utile al computo pensionistico introdotto dall’art. 1, comma 239, della legge 228/2012. Si tratta di una modalità utile a quei lavoratori utile a valorizzare chi aderisce ad una contribuzione mista, ossia presenta l’accredito presso più casse di previdenza. Il cumulo, così come la ricongiunzione e la totalizzazione, sono forme che consentono al lavoratore di ottenere un’unica pensione. Ciò avviene poiché si sommano i vari contributi versati durante il periodo lavorativo.

Come andare in pensione grazie al cumulo dei contributi: beneficiari e condizioni

Un primo aspetto da tenere in conto è che i possibili fruitori di tale sistema sono coloro che hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali. Nello specifico: i lavoratori dipendenti, i professionisti, gli autonomi, gli iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme A.G.O., sono coloro che potrebbero avvantaggiarsi di tale calcolo.

Il cumulo contributivo è un’operazione che non richiede costi aggiuntivi ma che ha luogo solo dietro richiesta dell’interessato. In particolare, l’aspirante pensionato dovrà farne richiesta presso l’ente per il quale risulta registrata l’ultima contribuzione. Un aspetto importante da ricordare è che il cumulo deve considerare tutti quei periodi contributivi non coincidenti che il lavoratore ha versato presso le gestioni. Inoltre, una condizione formale necessaria è che, al momento della richiesta, l’interessato non risulti già titolare di trattamento pensionistico diretto. Grazie al cumulo, il lavoratore potrà richiedere la pensione di vecchiaia, anticipata o altre forme se si rispettano tutti i requisiti che prevede la Legge.